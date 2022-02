I 40 anni degli Sbandàz.

Un gruppo di ragazzi un po’ scapestrati. Tutti cresciuti nel quartiere Sant’Osvaldo a Udine. E con la musica nel sangue. Erano i ruggenti anni Settanta. Si andava alle sagre a ballare, le piste si riempivano, ci si improvvisava talvolta in movenze e strusciamenti. Con tromba, fisarmonica e batteria gli Sbandàz di Sant’Osvaldo hanno animato per diversi anni le feste in zona con il liscio ed accompagnato il coro dei bambini dell’Usignolo d’Oro, durante la festa del Patrono di Sant’Osvaldo.

Un gruppo affiatato di cui facevano parte Claudio Colussi, Paolo Brida, Giorgio Zamparo, Mario Fazioli, Mauro Della Bianca, Rodolfo Mauro Paolo Vesnaver e Massimo Turco. Poi passando gli anni gli Sbandàz si sono sciolti e ognuno dei componenti ha trovato un lavoro, chi al supermercato, chi in banca, chi nei trasporti, chi nelle forze di polizia, chi nei sistemi elettronici, chi a vendere gelato ed il più saggio ha preso la strada del sacerdozio. L’altro giorno, a distanza di 40 anni, si sono ritrovati tutti insieme. Un’occasione per ricordare quei ruggenti anni Settanta e la musica con cui hanno fatto ballare in tanti in Friuli.

