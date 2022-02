L’incidente in via Trento a Sacile.

Incidente stradale, questa mattina, in via Trento a Sacile tra un autovettura ed una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato trasferito all’ospedale di Udine dall’equipaggio dell’elisoccorso regionale. La conducente dell’auto, una signora, è stata soccorsa e trasportata in ospedale dall’ambulanza arrivata da Sacile.

I vigili del fuoco di Sacile si sono occupati di mettere in sicurezza la strada. La circolazione è stata deviata temporaneamente e la strada parzialmente chiusa per permettere il primo soccorso in sicurezza agli infortunati. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri.

