Sciopero dei lavoratori di Arriva Udine il 15 gennaio.

Sciopero di 7 ore per i dipendenti di Arriva Udine il 15 gennaio. Lo sciopero è stato proclamato Associazione Sindacale Indipendente – Arriva Udine (ASI – AU) dalle ore 15.00 alle ore 22.00 per tutto il personale viaggiante e operativo, mentre il personale interno sciopererà per le ultime 4 ore del servizio.

Solidarietà ai dipendenti è stata espressa dal consigliere regionale di Civica Fvg Simona Liguori, anche per il fatto che l’azienda non riconosce e non ha alcuna interlocuzione con l’organizzazione sindacale. “Quanto sta accadendo ai lavoratori di Arriva Udine non è accettabile: l’azienda riconosca la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) votata democraticamente nel settembre scorso da 300 lavoratori e rispetti il loro diritto di scegliere da chi e come farsi rappresentare nei rapporti con l’azienda. A loro e a tutti quelli che ogni giorno, nel rispetto delle regole e della democrazia, si battono per migliorare le condizioni sul proprio posto di lavoro esprimo solidarietà e vicinanza. Sul tavolo, ancora irrisolte, ci sono importanti questioni legate alla retribuzione, alla sicurezza e alla qualità del servizio offerto agli utenti: problemi che la dirigenza di Arriva Udine non può che cercare di risolvere in collaborazione con i propri dipendenti e non certo continuando ad ignorare le loro legittime richieste”.

