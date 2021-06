Lo scontro tra due auto in via Gorizia a Udine.

Si scontrano mentre stanno percorrendo, su due corsie opposte, via Gorizia a Udine. E così, un uomo finisce in ospedale.

L’incidente si è verificato poco dopo le 16. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una vettura condotta da M.A., 48 anni, residente in provincia, e F.A. di 79 anni, anche lui residente in Friuli. L’urto è avvenuto in via Gorizia, in prossimità dell’intersezione con via Bertoli.

Ad avere la peggio è stato l’anziano, che si è ferito ed è stato portato in ospedale. Sul posto la polizia locale di Udine, per rilievi e viabilità, che cercano testimoni dell’accaduto. Per facilitare la rimozione delle auto incidentate, è stata chiusa una parte di via Gorizia, con disagi per la viabilità.

