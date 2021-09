Le iscrizioni per le selezioni della scuola di teatroa Udine.

Forte del successo ottenuto nella sua prima edizione, si aprono ancora a Udine le porte della scuola di teatro di Anà-Thema. Dalla passata stagione, infatti, il Friuli Venezia Giulia si è arricchito di un’opportunità formativa in più per chi vuole intraprendere la carriera di attore o di attrice.

“Oltre a proseguire la normale attività, che spazia dal cartellone del Teatro di Osoppo ai nostri spettacoli, dalle cene con delitto agli eventi itineranti fino alle tante proposte per il giovane pubblico – commenta soddisfatto l’attore, regista e direttore artistico della compagnia, Luca Ferri – abbiamo voluto proseguire con il percorso formativo dedicato a tutti coloro che vogliono avvicinarsi, professionalmente e non, al mondo del teatro. Crediamo fermamente – prosegue – che la cultura abbia bisogno di sempre nuova linfa, ma soprattutto sia necessario avvicinarsi al teatro con preparazione e professionalità, oltre che ovviamente con dedizione. Questi – conclude – sono i valori che vogliamo trasmettere ai nostri allievi”.

La scuola.

La scuola di teatro comprende un percorso intensivo con due lezioni settimanali tenute dai docenti delle diverse discipline. La classe sarà composta da massimo 10 allievi e l’iscrizione sarà determinata da un colloquio preliminare. Gli allievi dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, non sono richieste esperienze teatrali, ma una buona motivazione al percorso di formazione attorale. Le lezioni, che si terranno nell’Atelier Teatrale in viale Ledra 70 a Udine, partiranno il 6 ottobre e si svolgeranno da ottobre a maggio per due volte a settimana il mercoledì e il venerdì dalle 19 alle 21. Tra le materie che saranno oggetto di studio ci saranno tecniche di recitazione, canto, voce, dizione, movimento, storia del teatro, trucco e costume e altre ancora. I colloqui di selezione si svolgeranno nella seconda metà di settembre.

Per informazioni ed iscrizioni è possibile inviare una email all’indirizzo organizzazione@anathemateatro.com

