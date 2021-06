I due irregolari fermati dalla Polfer a Udine.

Si erano introdotti abusivamente negli stabili dismessi delle Ferrovie Italiane, in via Giulia a Udine, ma non potevano nemmeno stare in Italia. E così, due cittadini algerini sono finiti nei guai. A sorprenderli nell’edificio sono stati gli agenti della Polfer di Udine, in uno dei 9 scali controllati a livello provinciale.

I due nordafricani sono stati denunciati per essere entrati nello stabile e, per giunta, sono risultati inosservanti all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Nel corso dei controlli, sono state inoltre elevate due sanzioni per la violazione del regolamento di Polizia Ferroviaria.

È uno dei risultati ottenuti nell’ambito della V operazione “Rail Safe Day” del 2021, che ha visto 194 persone controllate da oltre 60 operatori del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia. I controlli straordinari sono disposti su tutto il territorio nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria per impedire il verificarsi dei comportamenti anomali ed impropri, come ad esempio l’indebita presenza di persone sulle linee ferrate o nei pressi di passaggi a livello, il superamento della “linea gialla” nelle stazioni, l’incauto attraversamento dei binari.

Nel corso delle attività sono state controllate 34, tra stazioni ferroviarie ed altri siti, in tutto il territorio regionale ed una quarantina di veicoli.

(Visited 227 times, 227 visits today)