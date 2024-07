Spari nella notte a Udine.

Spari nella notte tra il 9 e il 10 luglio in via Cividale a Udine, nei pressi del passaggio a livello: un uomo è rimasto ferito ad un gluteo ed è stato portato dai sanitari nell’ospedale del capoluogo friulano, dove non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riporta la Rai del Fvg, testimoni avrebbero raccontato di aver sentito un botto, come un colpo di arma da fuoco, e di aver dato l’allarme.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++