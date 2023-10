Zucche, scheletri e fantasmi: la spettacolare casa di Halloween a Udine

Una spettacolare decorazione per Halloween a Udine.

Di sicuro non passa inosservata, soprattutto verso il tardo pomeriggio, quando si accendono le luci e la casa diventa un “inferno”: a Udine, infatti, qualcuno si è divertito (ma si è anche impegnato molto) a realizzare delle spettacolari decorazioni per Halloween che hanno affascinato e incuriosito passanti e cittadini.

Luci viola, fantasmi che volano per le stanze, mostri in terrazza e lumini, e ancora la morte, rappresentata con la tipica falce, circondata dalle fiamme che capeggia ad una finestra, e un cimitero ricreato in giardino: un allestimento che sicuramente ha richiesto molto lavoro e molta creatività, ma che risulta veramente straordinario e inquietante, proprio come dev’essere una casa “maledetta” di Halloween.

D’altronde, la fatica è stata ripagata: “Anelo porgere i miei più sentiti ringraziamenti alle tantissime anime che negli ultimi giorni dopo il crepuscolo (18:30/22:30) sono giunte in visita presso la mia Dimora – ha scritto l’autore che ha pubblicato le immagini sul gruppo social Sei di Udine se con un messaggio a tema -, e bramo rimembrare ai restanti che il Tempo, incedendo eternamente, attraverserà a breve il misterioso 01 novembre quando, come per magia, la “maledizione” che avvolge le mie mura svanirà. Vi attendo”.

Per chi volesse ammirare dal vero la casa di Halloween, quindi, c’è ancora poco tempo, ma basta andare in via Fiducio a Udine (di sicuro balzerà all’occhio) dopo il crepuscolo, sempre se non sia ha paura dei fantasmi.