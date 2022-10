Una startup nata a Udine vince un importante premio

Bevalory, startup di Udine, premiata al Giffoni Special Awards.

In occasione dello scorso StartupItalia Open Summit, tenutosi venerdì 14 ottobre alla Multimedia Valley di Giffoni, Bevalory, startup innovativa nata a Udine a vocazione sociale, ha vinto il Giffoni Special Awards 2022. A ricevere il premio Simona Dell’Utri, Company Owner & Founder di Bevalory.

Giffoni for Kids è un “percorso di accelerazione nato in seno a Giffoni Innovation Hub” e rivolto a dieci tra startup, progetti e spin-off selezionati nel corso della call avviata lo scorso maggio e conclusasi con una rosa di promettenti idee rivolte al mercato Kids & Teens.

In occasione dello scorso StartupItalia Open Summit, tenutosi venerdì 14 ottobre alla Multimedia Valley di Giffoni, alcune tra le startup selezionate hanno avuto l’occasione di sedersi a tavoli di confronto con esperti di diversi settori, dal giornalismo all’arte, dalla tecnologia alla cultura. A vincere il premio del Giffoni Special Awards 2022 è stata Bevalory.

La App made in Friuli.

La piattaforma digitale Bevalory, la prima del suo genere in Italia, si configura come una app per smartphone, scaricabile gratuitamente per sistema operativo Android o iOS, che offre una guida a 360° per rispondere ai dubbi e ai bisogni di adolescenti e preadolescenti, ma anche di persone più adulte (target 14-29 anni).

Lo scopo della app è diventare dunque il luogo di interscambio di riferimento per le nuove generazioni, in cui trovare idee, suggerimenti e consigli personalizzati per valorizzare le proprie passioni e interessi; confrontare le proprie storie con quelle dei coetanei; partecipare a contest collegati allo sviluppo di percorsi professionali e professionalizzanti, ma anche trovare un supporto di professionisti psicologi iscritti all’Ordine, che hanno aderito alla fase test del progetto a titolo gratuito e che saranno disponibili per supportarli e motivarli, aiutandoli a incrementare la fiducia in se stessi e negli altri, attraverso un centro d’ascolto erogato nel rispetto del loro anonimato.