Stefania Gangemi nuovo Dirigente della Polizia Stradale di Udine

Siciliana di 35 anni, nata a Messina il 19 dicembre 1988. Laureata in giurisprudenza presso l’Università di Messina nell’ottobre del 2014, ha conseguito il Diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso Università di Pavia a ottobre 2016 e l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel settembre 2017.

Entrata nei ruoli della Polizia di Stato da agente nel giugno 2018 frequentando la Scuola Allievi Agenti di Trieste. Nel 2019 viene assegnata alla Sottosezione Autostradale della Polizia Stradale di Modena nord dove è rimasta fino al 2021.

Nel luglio del 2021 trasferita presso la Questura di Reggio Calabria ha prestato servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico fino all’aprile del 2022 allorquando inizia il 111° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia a Roma terminato il quale sceglie come destinazione di fine Corso il Compartimento della Polizia Stradale per il Friuli Venezia Giulia di Trieste dove ricopre l’incarico di Funzionario addetto – Direttore dell’Ufficio II da luglio del 2023 fino ad agosto 2024 in cui assume anche l’incarico di Direttore dell’Ufficio I mantenendo la direzione di entrambi gli Uffici del Compartimento fino a ottobre 2024.

Dal 2 novembre scorso ha assunto l’incarico di Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Udine. Alla nuova Dirigente il saluto ed il benvenuto del Questore della Provincia di Udine Domenico Farinacci a nome di tutta la Polizia di Stato del territorio friulano con l’augurio di buon lavoro che, a quanto pare, ha subito portato i primi importanti risultati.