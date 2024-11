Un locale del Friuli tra le migliori Steak House d’Italia

Il Kluit di Sappada nella classifica delle migliori 50 Steak House italiane.

C’è anche il Kluit di Sappada nella classifica delle migliori 50 Steak House italiane stilata da Braciami Ancora, il network di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower sui social.

Frutto di un’attenta selezione, questa classifica esalta un particolare settore dell’eccellenza gastronomica italiana, riconoscendo i locali che si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menù dedicati alla carne. La classifica assegna ad ogni ristorante delle “fiamme” di merito. Una fiamma è assegnata ai ristoranti di “ottimo livello”, due fiamme ai ristoranti il cui livello è considerato “eccellente” e tre fiamme ai ristoranti considerati straordinari e unici nel loro genere.

Una fiamma per il Kluit.

Il nome stesso del ristorante – Kluit, che in dialetto sappadino significa “brace” – richiama il cuore del locale, la griglia su cui vengono preparati i tagli di carne, scelti con cura e cotti per esaltarne il sapore. “Come la brace sprigiona calore ed energia,” racconta lo staff, “anche noi abbiamo intrapreso questo progetto con l’intento di portare qualcosa di unico per la valle di Sappada.”

Tutti i premiati.

Le Tre Fiamme di Braciami Ancora, massimo riconoscimento di questa classifica, vanno a due ristoranti. I Due Cippi di Saturnia, in provincia di Grosseto, e La Braseria a Osio Sotto, provincia di Bergamo. Questi due ristoranti hanno un menù dedicato alla carne di altissimo livello e rappresentano il top del top a livello nazionale. Qui il culto della brace, la cura del dettaglio, le abilità nella cottura della carne e la filosofia sul quale poggiano il loro lavoro non hanno eguali.

Due fiamme.

Nove i ristoranti che ottengono le Due fiamme di Braciami Ancora:

Bifro’ a Torino (che si porta a casa anche il premio Miglior Cantina 2025),

a Torino (che si porta a casa anche il premio Miglior Cantina 2025), Bifulco a Ottaviano (Napoli),

a Ottaviano (Napoli), Via di Guinceri a Vicariello (Livorno),

a Vicariello (Livorno), Antica Trattoria del Reno a Bologna (premiato anche come Ristorante con il Miglior Servizio 2025),

a Bologna (premiato anche come Ristorante con il Miglior Servizio 2025), Asina Luna a Peschiera Borromeo (Milano),

a Peschiera Borromeo (Milano), La Griglia di Varrone a Milano,

a Milano, Rocco Caggiano il Sapore del Fuoco a Grottaminarda (Avellino),

a Grottaminarda (Avellino), Matigusta a Marina di Altidona (Fermo)

a Marina di Altidona (Fermo) Trattoria dall’Oste a Firenze.

Una fiamma.