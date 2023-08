Gli udinesi tornati dalle ferie hanno avuto una bella sorpresa. Molte strade della città sono state riasfaltate, le strisce bianche a bordo della carreggiata sono state ridipinte, così come le strisce pedonali. In attesa di arrivare a mettere un punto sul nuovo Piano della mobilità e del traffico, il Comune di Udine ha dato un’accelerazione agli interventi per la viabilità. Da via della Cisterna a via San Valentino sono tante le strade tornate come nuove, mentre la segnaletica orizzontale è stata ripristinata in diverse arterie strategiche, come via Poscolle o viale della Vittoria.

Approfittando, infatti, del traffico meno intenso d’agosto, il Comune ha dato il via ai lavori. Molti altri sono in partenza nei prossimi giorni. Dall’11 settembre si procederà su via Isonzo, dal 18 settembre su viale Vat, a ottobre sarà sistemato il primo tratto di viale Palmanova e le sue traverse. Via Chiusaforte sarà finita prima dell’inizio delle scuole, mentre la parte della ciclabile si andrà poi a collegare da marzo fino a via Friuli, per arrivare successivamente a via Feletto. Davanti a tutte le scuole sarà rifatta, inoltre, la segnaletica orizzontale.

Parte della strategia, portata avanti dall’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol, che vede unire manutenzione delle strade, marciapiedi, aree verdi e piste ciclabili, per portare a termine degli interventi completi. Ad esempio, durante i lavori di via Planis fino alla ferrovia, oltre all’asfalto è previsto anche l’allargamento del marciapiede nel primo tratto. Oppure, si sta procedendo alla sistemazione degli attraversamenti dei passaggi pedonali del Villaggio del Sole.

“Ci siamo accorti che c’è tantissimo da fare nei quartieri -spiega Marchiol -. Stiamo procedo utilizzando al massimo tutte le risorse disponibili, in attesa del nuovo Piano della mobilità e del traffico, che ci permetterà di riorganizzare al meglio Udine“. Attenzione da parte dell’amministrazione anche alle fermate del bus e ai parcheggi, tra cui quelli del Parco del Cormor, che saranno presto riorganizzati.