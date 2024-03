Gli studenti del Malignani sono i più bravi d’Italia: oro alle Olimpiadi delle Scienze

Medaglia d’oro alle Olimpiadi delle Scienze a Padova.

Sono gli studenti friulani dell’Isis Malignani i più bravi d’Italia: hanno infatti conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi delle Scienze che si sono svolte nei giorni scorsi a Padova. Per loro, il prossimo passo sarà la partecipazione alle gara europee, Eoes, programmate in Lussemburgo dal 7 al 14 aprile.

All’edizione 2024 dell’European Olympiad of Experimental Science Italia si sono iscritte 41 squadre di tutto il territorio nazionale: studentesse e studenti di età non superiore ai 17 anni hanno gareggiato in squadre di tre partecipanti, esperti ciascuno in un diverso ambito tra biologia, chimica e fisica.

Dodici i tema che hanno partecipato alla gara nazionale, dopo le selezioni locali, tra cui appunto, quello del Malignani, unico del Friuli Venezia Giulia. I ragazzi si sono cimentati in una prova sperimentale integrata di biologia, chimica e fisica avente come tema “Luce e colori”. E i risultati hanno premiato gli studenti dell’Isis Malignani: Domitilla Rodeano (per la biologia) , Riccardo Levan (per la chimica) e Sasha Martinis (per la fisica) che ora parteciperanno alla competizione europea.