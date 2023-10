Gli oggetti riciclati raccontano la loro “vita”, premiato il progetto degli studenti Uniud

Premiati al concorso sull’economia circolare.

Un Qr code che “racconta” la vita degli oggetti riciclati: con questo progetto, quattro studenti dell’Università di Udine sono stati premiati al concorso sull’economia circolare, Hackaton for impact.

La competizione, organizzata dal Salone della responsabilità sociale d’impresa (Csr) e dell’innovazione sociale che si è tenuto a Milano, verteva sulla creazione di soluzioni digitali innovative di economia circolare. Il gruppo di giovani dell’Ateneo friulano ha ideato “RaccontaCi”, che consiste in un QRcode con il quale si accede a un video creativo di pochi secondi che racconta la vita di un prodotto nato dal riciclo.

A realizzare il progetto sono stati Karel Joel Dongmo Woumpe di Yaoundé (Camerun), Ekaterina Goman originaria della Russia, Riccardo Maria Rao di Messina e Irene Tieppo di Udine. All’hackaton hanno partecipato 46 studenti e neolaureati degli atenei di Udine, Bologna e Napoli. I progetti sono stati votati dal pubblico presente al Salone.

Ekaterina Goman e Irene Tieppo sono studentesse della laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni (Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società) con sede a Gorizia.

Karel Joel Dongmo Woumpe è iscritto al corso di laurea in Scienze agrarie (Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali), mentre Riccardo Maria Rao è dottorando in Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo (Dipartimento di Scienze giuridiche).

A coordinare l’attività per l’Università di Udine è stata Renata Kodilja in collaborazione con Francesco Marangon, referenti per l’Ateneo del Salone della Responsabilità sociale d’impresa (Csr) e dell’innovazione sociale. L’hackaton è stato organizzato dal Salone della CSR e dell’innovazione sociale in collaborazione con AnimaImpresa e Big Bloom e con il supporto Del Consorzio nazionale imballaggi alluminio (Ciai).

“L’occasione del primo hackaton sui temi della comunicazione di sostenibilità offerta agli studenti dell’Università di Udine dal Solone della Csr – spiega Renata Kodilja – ha rappresentato una straordinaria sfida di creatività di grande attualità. Gli studenti partecipanti si sono fatti ispirare dai principi dell’economia circolare: ridurre, riusare e riciclare per definire una strategia di comunicazione che possa servire da incoraggiamento per le Pmi e in generale tutte le organizzazioni nelle scelte di consumo virtuoso delle risorse. Una sfida interdisciplinare per gli studenti e studentesse che hanno dimostrato di avere una solida preparazione sui temi dello sviluppo sostenibile”.