Il finissage della mostra ‘Immaginare’ a Udine.

Si conclude con un evento speciale la mostra fotografica ‘Immaginare’, la prima delle esposizioni della galleria FARè, all’interno della Corte del Giglio, in via Paolo Sarpi a Udine. Il finissage, in programma per sabato 15 marzo, alle ore 17:30, offrirà al pubblico un’ultima opportunità di immergersi nelle suggestive immagini esposte, assieme al fotografo della mostra, Carlo Spaliviero, e ai curatori Roberto Casasola e Francesco Cecconi. Un’opportunità per incontrare l’artista, condividere riflessioni e approfondire i temi trattati, in un viaggio che esplora storie di persone e di luoghi lontani attraverso le sue immagini suggestive.

“Il finissage sarà un’occasione per parlare di fotografia in senso più ampio: le foto più belle non si scattano con la macchina fotografica, ma con il cuore”, dichiara Spaliviero. “Il concetto di ‘Immaginare’ è fondamentale. Chi osserva una fotografia dovrebbe riuscire a immedesimarsi, a visualizzare il luogo in cui è stata scattata, a cogliere il messaggio del fotografo, ad entrare nei volti e nelle storie delle persone ritratte. Oggi, in un’epoca sommersa dalle immagini, realizzare scatti che lascino davvero qualcosa è una sfida. Il mio obiettivo è riuscire a trasmettere emozioni attraverso il cuore e l’esperienza”.

Anche i curatori si dichiarano entusiasti di questa prima esposizione: “La mostra ha riscosso un grande apprezzamento, e non ci sorprende: conosciamo Carlo da anni e sappiamo bene con quanta passione lavora. Le sue fotografie hanno colpito profondamente il pubblico”.

Si conferma quindi anche il ruolo di direzione artistica e valorizzazione della città che FARè sta acquisendo in Corte del Giglio, con più di 200 visitatori in meno di un mese. “Vorrei dare visibilità a ciò che di bello spesso rimane nascosto, rendendo questo spazio un luogo capace di esaltare e accogliere l’arte”, conferma Roberto Casasola.

Inevitabile quindi pensare già alle future attività della galleria: “Abbiamo tanti progetti in cantiere e stiamo lavorando con grande entusiasmo. La prossima mostra sarà inaugurata sabato 22 marzo e sarà dedicata alla Namibia”, continua il curatore.

Il finissage di “Immaginare” rappresenta una tappa significativa nel percorso di valorizzazione culturale intrapreso dalla galleria FARè, che si inserisce nel panorama artistico cittadino restituendo vita e bellezza alla Corte. L’imperdibile appuntamento conclusivo della mostra è previsto sabato 15 marzo, alle 17:30, in Corte del Giglio, Via dei Rizzani, 9, interno 3. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.