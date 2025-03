L’analisi dell’Università di Udine sull’impatto dei grandi concerti in Friuli Venezia Giulia.

L’Università degli Studi di Udine, in collaborazione con FVG Music Live srl e Vigna PR srl – i due principali promoter live della regione – ha condotto uno studio approfondito sugli impatti economici e sociali dei grandi concerti che si sono svolti nell’estate 2024 in Friuli Venezia Giulia, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia e di PromoTurismoFVG.

Lo studio del gruppo di ricercatori del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche e del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura conferma come questi eventi rappresentino un potente attrattore turistico e un motore di sviluppo economico per la regione, creando un notevole indotto e un consistente gettito fiscale per il territorio.

Il valore Turistico dei Grandi Eventi.

Attrattività Turistica: Più del 20% degli intervistati ha dichiarato di aver visitato le località dei concerti per la prima volta in assoluto, sottolineando l’efficacia di tali eventi nell’attrarre nuovi turisti.



Notorietà del Territorio: I concerti contribuiscono a rafforzare l’immagine del Friuli Venezia Giulia come destinazione attrattiva per eventi di rilievo, con Trieste riconosciuta per la sua offerta culturale e Lignano Sabbiadoro per l’intrattenimento e gli eventi musicali.



Destagionalizzazione: Gli eventi musicali estivi favoriscono la destagionalizzazione del turismo, distribuendo i flussi turistici su un periodo più ampio e sostenendo l’economia locale anche al di fuori dell’alta stagione.

Impatti sociali (dati statistici rilevanti):

Presenze: I concerti analizzati hanno attratto oltre 90.000 partecipanti nelle due località regionali;



Partecipanti: Forte eterogeneità tra i partecipanti ai diversi concerti in termini di età, abitudini e propensione alla spesa. I giovani (under 25) hanno preferito i concerti di Sfera Ebbasta e Calcutta, mentre un pubblico più adulto ha partecipato ai concerti di Trieste e un pubblico internazionale ha partecipato al concerto di Andreas Gabalier;



Sentiment analysis: Analisi delle emozioni espresse sui social media. L’evento di Ultimo ha generato affetto, Max Pezzali nostalgia, Andreas Gabalier e Calcutta riconoscenza;



Conoscenza del territorio: Oltre il 20% degli intervistati non era mai stato a Trieste o Lignano;



Opinioni sugli eventi: I partecipanti riconoscono l’importanza dei concerti per l’economia e il turismo locale, soprattutto quelli a Lignano e Trieste.

Importanza per il Turismo del Friuli Venezia Giulia:

Indotto Economico: I grandi eventi generano un significativo indotto economico attraverso le spese per alloggio, ristorazione, trasporti, servizi locali, attività di intrattenimento, acquisti negli esercizi pubblici;



Gettito Fiscale: L’incremento delle entrate fiscali derivante dagli eventi sostiene le casse regionali e comunali, finanziando in parte servizi e infrastrutture a beneficio della comunità;



Promozione del Territorio: La risonanza mediatica, le interazioni sui social media che intercettano nuove tipologie di pubblico e la visibilità offerta dai concerti promuovono il Friuli Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale, attirando ulteriori investimenti e flussi turistici.

Gli impatti economici:

Spese sostenute dagli organizzatori: Ammontano a oltre 2 milioni di euro che hanno generato effetti prevalentemente a favore di imprese locali;



Spese sostenute dai partecipanti: Il valore medio stimato è di 8,5 milioni di euro, in primis per il viaggio e per mangiare;



Stima dell’impatto economico: Il valore medio è pari a 10,85 milioni di euro;



Impatto indiretto: Considerando le spese degli organizzatori e l’impatto indiretto (moltiplicatori 1,25; 1,45; 1,75), si arriva a valori medi tra 13 e 19 milioni di euro, con dei massimi che oscillano tra 19 e 27 milioni;



Gettito fiscale: Gettito fiscale medio diretto di oltre 2,5 milioni di euro, con un valore aggiunto indiretto che varia dai 3,3 ai 4,7 milioni di euro.



“I risultati della ricerca confermano il ruolo strategico dei grandi eventi musicali per il turismo del Friuli Venezia Giulia, con impatti positivi concreti che si riflettono sull’economia e sull’immagine della regione”, commenta il professore responsabile scientifico Francesco Marangon.

Il calendario dei concerti dell’estate 2025 in Friuli Venezia Giulia.

8 giugno – Cesare Cremonini – Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil

14 giugno – Franco 126 – Castello Udine

21 giugno – Marco Mengoni – Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil

22 giugno – Alanis Morissette – Villa Manin Codroipo (GO!2025 & Friends)

23 giugno – St. Vincent – Udine Castello

24 giugno – Massive Attack – Gorizia Casa Rossa Arena (GO!2025)

25 giugno – Cat Power sings Bob Dylan – Udine Castello

28 giugno – Brunori Sas – Villa Manin Codroipo

29 giugno – Ultimo – Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil

2 luglio – Irama – Villa Manin Codroipo

3 luglio – Thirty Seconds To Mars – Gorizia Casa Rossa Arena (GO!2025)

4 luglio – Ghali – Villa Manin Codroipo

5 luglio – Anna – Villa Manin Codroipo

5 luglio – Lazza – Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil

9 luglio – Sting – Villa Manin Codroipo (GO!2025 & Friends)

11 luglio – Nayt – Lignano Sabbiadoro Arena Alpe Adria

17 luglio – Robbie Williams – Trieste Stadio Nereo Rocco (GO!2025 & Friends)

20 luglio – Riccardo Muti – Villa Manin Codroipo

7 agosto – Fantastic Negrito – Trieste Castello San Giusto

9 agosto – Nino D’Angelo – Lignano Sabbiadoro Arena Alpe Adria

22 agosto – Psicologi – Lignano Sabbiadoro Arena Alpe Adria