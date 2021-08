Arrestati a Udine dopo il tentato furto di un’auto.

Hanno provato a impossessarsi di un’auto a Udine, ma sono stati pizzicati in flagrante e sono finiti in manette.

Gli agenti della Polizia di Stato in forza al Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, che coadiuvano quelli della Questura di Udine nei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato nella notte del 18 agosto due cittadini italiani, colti in flagranza del reato di tentato furto aggravato di un’autovettura. Verso le ore 1.30, transitando in via Carducci, gli agenti notavano all’interno di una Fiat Punto parcheggiata due uomini che stavano armeggiando sotto il volante.

Visti i poliziotti avvicinarsi, colui che era seduto sul posto dell’autista tentava di uscire dall’auto ed allontanarsi a piedi, ma veniva subito bloccato da un agente. I due avevano già asportato le plastiche posizionate sotto il cruscotto e, armeggiando con i cavi scoperti, cercavano di mettere in moto il veicolo, parcheggiato li dal proprietario la sera precedente.

Condotti in Questura, i due, cittadini italiani residenti in Udine, Yari Dazzan di 47 e Nicola Manias di 25, sono stati arrestati per il tentato furto aggravato dell’auto. Nella mattinata del 19 agosto, convalidato l’arresto, il Gip del Tribunale di Udine applicava al 47enne anche la misura cautelare dell’obbligo di presentazione due volte al giorno alla polizia giudiziaria.

(Visited 396 times, 396 visits today)