La Festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso a Udine.

Udine si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più amati e antichi della città: la Festa di San Valentino in Borgo Pracchiuso, un evento che affonda le radici nel lontano 1689 e che, anno dopo anno, continua ad attirare udinesi e friulani, innamorati e non. Tra bancarelle, riti religiosi e simboli della tradizione, il borgo si animerà per due giorni di festa, tra il 13 e il 14 febbraio, rinnovando un legame che dura da secoli.

Le origini della festa

La Fiera di San Valentino non è solo un momento di celebrazione, ma rappresenta anche un’importante testimonianza storica. La chiesa dedicata al Santo venne costruita nel 1355 per volontà della famiglia dei conti Valentinis, nel tentativo di proteggere la città dalla peste nera che nel 1348 aveva colpito l’Europa e anche Udine. Nel 1513, nel borgo nacque la Confraternita di San Valentino, che si impegnò per la costruzione di una chiesa più grande, inaugurata nel 1574.

Il Santo, oltre a essere il patrono degli innamorati, era invocato anche contro la peste, l’epilessia e altri mali. È proprio a questa tradizione che si ricollega l’usanza delle “chiavette di San Valentino”, piccoli amuleti portafortuna legati al suo potere taumaturgico. Altro simbolo della festa è il pane a forma di “8”, chiamato colaz, che affonda le sue radici nell’antica distribuzione delle Sacre Eulogie.

Il programma della Fiera

Le celebrazioni prenderanno il via giovedì 13 febbraio, con la tradizionale benedizione del pane e delle chiavette alle ore 17.00 nella chiesa del Santo, seguita alle 18.00 da un concerto di musica sacra e classica eseguito dall’ensemble “Gli Archi del Friuli e del Veneto”, diretto dal maestro Guido Freschi.

La giornata clou sarà venerdì 14 febbraio, quando il borgo si riempirà di bancarelle e iniziative:

Ore 8.00 – 19.30: apertura della chiesa per l’acquisto del pane e delle chiavette.

Ore 9.00: apertura delle bancarelle lungo la via.

Ore 9.30: mercatino dei libri a sostegno della Biblioteca Fra Paolo Sarpi.

Ore 10.30: Santa Messa nella chiesa del Santo.

Ore 15.30: esibizione del gruppo folcloristico multietnico Tiera Caliente.

Ore 18.00: Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo mons. Riccardo Lamba.

Ore 19.00: cena con intrattenimento presso la Pizzeria Al Trombone.

Ore 21.00: tradizionale cena di San Valentino presso il Ristorantino Ciò che C’era in Piazza Primo Maggio.

Tra storia, fede e tradizione, la Fiera di San Valentino in Borgo Pracchiuso è molto più di un evento: è un rito che unisce passato e presente, mantenendo viva un’eredità secolare. Un’occasione per riscoprire le radici della città e immergersi nell’atmosfera unica di un borgo che, ogni 14 febbraio, rinnova il suo legame con il Santo e con la sua comunità.