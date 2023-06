A Udine torna Audiobus: la città raccontata da persone con disabilità

Il progetto Audiobus a Udine.

Torna Audiobus con un viaggio totalmente inedito che quest’anno si svolge sulla nuova linea di autobus di Udine, la numero “14”, circolare dedicata al centro storico, che utilizza solo mezzi elettrici. Cinque corse per un’esperienza straordinaria e surreale alla scoperta di una Udine “sconosciuta”. Un progetto, parte di “Mobilità Creative”, di Zeroidee APS, Audiobus è scritto e diretto da Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi, realizzato grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Turismo FVG, in collaborazione con Hattiva Lab, Terminal festival e Arriva Udine-Tpl Fvg.

Un racconto fatto dalle ragazze e i ragazzi di Hattivalab.

Dopo il successo dell’ultima creazione realizzata con i bambini e le bambine delle scuole primarie, quest’anno Audiobus coinvolge e dà voce ai ragazzi e alle ragazze di Hattiva Lab – centro diurno per persone con disabilità.



Che tipo di città ci mostreranno? Sicuramente una Udine originale e inaspettata. I partecipanti, nelle scorse settimane, hanno preso parte a un laboratorio, con gli autori di Audiobus, durante il quale hanno potuto condividere il proprio punto di vista sulla città, liberando la propria creatività e fantasia.

Le corse.

Parole, idee e visioni, tanti contenuti preziosi che sono stati raccolti e utilizzati per la trama del racconto che sarà possibile ascoltare in cuffia sabato 17 giugno nell’ambito del programma di Terminal Festival. Le partenze sono in programma da viale Europa Unita 99 (fronte Stazione FS, al capolinea della fermata della linea 14). Cinque le corse disponibili nel corso della giornata: al mattino le partenze sono in programma alle 10 e alle 11, mentreal pomeriggio sono previste tre partenze, alle 15, 16 e alle 17.

Prenotazioni solo online.

Il biglietto per partecipare alle performance è acquistabile online su vivaticket.com oppure sul sito del festival che lo ospita www.terminal-festival.com. La durata della corsa è di 35 minuti circa. Il giorno della performance sarà necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario di partenza per il ritiro delle cuffie, che avviene presso la biglietteria degli autobus urbani in viale Europa Unita 95. Trattandosi di una corsa di linea, non sarà possibile aspettare eventuali ritardatari.

Cos’è l’Audiobus a Udine.

Audiobus è un format creativo che si sviluppa sugli autobus urbani. Artisti performativi, visivi e sonori rileggono gli spazi pubblici in modo inedito e guidano i cittadini, anche coloro che non sanno di essere spettatori, in un viaggio a dir poco sorprendente. Ogni spettatore riceve un paio di cuffie e una voce narrante lo accompagna, immergendolo nella città e nelle sue storie. L’approccio e il metodo utilizzato è quello della contaminazione tra diverse discipline artistiche quali per esempio la poesia, la musica, le arti sonore e performative.

Audiobus è un format prodotto da Zeroidee APS sviluppato da Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi. Fa parte del più ampio progetto “Mobilità Creative” promosso da Zeroidee APS, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: una rassegna d’arte performativa e multimediale che esce dai teatri, dalle gallerie d’arte e dai musei per andare ad animare le vie, le piazze e le linee dei trasporti pubblici urbani, promuovendo diversi approcci artistici e nuove forme di mobilità sostenibile.