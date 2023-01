I bus elettrici debuttano a Udine: il percorso e gli orari

Da lunedì 9 gennaio entra in servizio la linea 14 “Circolare centro storico” con autobus elettrici. Un percorso di circa sette chilometri con un itinerario “realizzato cercando di soddisfare le esigenze espresse dai cittadini”, afferma il vicesindaco Loris Michelini, che è frutto della sinergia tra Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e Arriva Udine.

I mezzi che entreranno in servizio sono di ultima generazione, Full Electric e consumano meno di un kilowatt per chilometro – grazie ad un notevole recupero dell’energia in fase di frenata – e si ricaricano in modalità plug-in in circa 2 ore e mezza.

Le corse avranno un intervallo di 15 minuti tutti i giorni feriali dalle 9 alle 20. I punti di forza saranno l’accessibilità all’area pedonale e alla ZTL oltre al passaggio in prossimità di strutture scolastiche, servizi pubblici e dei poli della sanità. Da sottolineare l’intermodalità con le linee esistenti del trasporto pubblico locale in modo tale da consentire a chi arriva o vuole raggiungere la periferia o l’hinterland di poter sfruttare le coincidenze.

“L’attivazione della circolare con bus elettrici è un grande passo per rendere la città sempre più green affinché possa diventare, nei prossimi anni, un modello nazionale ed europeo nell’ambito della sostenibilità ambientale” ha concluso il vicesindaco Michelini.

Gli orari.