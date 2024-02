Picchiato un ragazzo alla Casa dell’Immacolata.

La Casa dell’Immacolata di Udine, la struttura che ospita minori stranieri non accompagnati, è ancora al centro della cronaca per un nuovo episodio di violenza. A farne le spese, un ragazzo della Guinea che è stato aggredito da tre coetanei egiziani.

Verso ora di pranzo oggi, 19 febbraio, infatti, la Radiomobile di Udine è intervenuta presso l’edificio di via Chisimaio dopo che gli stessi educatori avevano chiamato il 112. All’inizio, pareva una rissa, ma in realtà si trattava di tre ragazzi egiziani (l’etnia più rappresentata tra gli ospiti della struttura) che hanno fatto branco e aggredito un ragazzo della Guinea.

A quanto pare il guineano era già stato bullizzato più volte in passato e forse, stavolta, ha tentato di ribellarsi. I tre lo hanno colpito alla testa, procurandogli fortunatamente solo una lieve escoriazione. Il ragazzo è stato medicato e portato in ospedale, ma è già stato dimesso.

Per ora, non ha sporto querela; nel caso decidesse di farlo, si procederà per lesioni. Procede l’Arma dei Carabinieri. Nella stessa mattinata di oggi, inoltre, sono stati effettuati i periodi controlli nella struttura che hanno visto coinvolte anche le pattuglie della Polizia di Stato e la Polizia locale con il nucleo cinofilo.