Troppi furti a Udine Sud: petizione dei residenti per chiedere più controlli

Contro i furti, i cittadini di Udine Sud chiedono maggiori controlli.

Furti, minacce, scassi: stufi per i troppi reati che avvengono in quartiere, i cittadini di Udine Sud hanno dato il via ad una petizione per chiedere maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, una petizione che tra sabato e domenica ha raccolto più di 150 firme.

A lanciare l’iniziativa, è stato il 24enne Matteo Baldassi: “A seguito delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini che abitano nella zona sud di Udine – è il testo della petizione -, ho deciso di prendere in mano la situazione perché ritengo impensabile e inaccettabile che le persone subiscano violenze quali: furti di ogni genere, minacce a mano armata, violazioni di proprietà con finalità di furto e scassi. E’ altresì inammissibile che la comunità non possa sentirsi al sicuro sia nella propria abitazione che nella zona in cui abita”.

“E’ per questo, quindi, che ho deciso di effettuare questa raccolta firme, per far sentire la voce a chi di dovere, di una comunità stanca di non sentirsi più al sicuro, che ha paura di far uscire i propri figli la sera, che deve svegliarsi la mattina con il timore di trovare il garage svaligiato, la macchina scassinata, o rientrando la sera dopo ore di lavoro, o dopo una vacanza, la casa svaligiata. Pensa se succedesse a te”.

“Questa raccolta firme, comprensiva di fogli di testimonianze, sarà allegata ad una lettera che verrà inviata a Questura, Prefettura e Comune. La raccolta firme durerà fino a domenica, quindi una settimana e chiedo quindi una grande partecipazione da parte di tutti”.

Baldassi ha distribuito i fogli per firmare in diverse attività di via Pradamano, viale Palmanova e Cussignacco. Lui stesso inoltre sarà disponibile le sere dalle 21 in poi per raccogliere adesioni alla petizione al parco di via Canada.