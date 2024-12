“Sua figlia ha causato un grave incidente, servono soldi”: truffata un’80enne

La truffa del finto incidente.

Ancora una vittima della truffa del finto incidente: una donna di 80 anni, residente in via Gallerio a Udine, ha consegnato ai malviventi più di duemila euro, convinta servissero ad evitare il carcere alla figlia. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando l’anziana è stata contattata via telefono da un sedicente carabiniere.

“Sua figlia ha causato un grave incidente stradale – le ha detto il malvivente -. Servono soldi altrimenti sarà arrestata“. Come da copione, poco dopo alla porta di casa della signora si è presentato un uomo a cui l’80enne ha consegnato 2mila euro in contanti e i gioielli in oro che aveva in casa. Il malvivente si è poi dato alla fuga. Quando la donna ha capito di essere stata truffata, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Udine Est.