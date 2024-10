Appuntamento venerdì 11 ottobre con il convegno organizzato da Andos Udine

In occasione del mese rosa, dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, Andos, l’associazione nazionale donne operate al seno di Udine, organizza in collaborazione con il Comune, un importante convegno dal titolo “Tumore al seno: nuovi orizzonti di prevenzione e di cura”, con la partecipazione di specialisti del settore. L’evento si terrà l’11 ottobre alle 17 nella Torre di Santa Maria in via Zanon 24 a Udine.

Il programma del convegno

Il convegno vedrà la presenza di relatori della comunità medica friulana, che condivideranno le ultime novità e approfondimenti sui diversi aspetti legati alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento. Moderati dal vicedirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini, a parlare saranno la dottoressa Carla Cedolini, direttore della Chirurgia Senologica all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con un intervento sull’importanza della diagnosi precoce e su come le abitudini di vita possano influire positivamente sulla prevenzione del tumore al seno.

Toccherà poi al dottor Nicola Zingaretti, dirigente medico della SOC di Chirurgia Plastica del nosocomio udinese, che tratterà il tema “L’importanza della ricostruzione mammaria”, spiegando il ruolo cruciale della chirurgia ricostruttiva nel percorso terapeutico delle pazienti affette da tumore al seno, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

A chiudere, il dottor Alessandro Marco Minisini, del Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia, che presenterà la relazione “Nuovi orizzonti nella terapia medica del tumore della mammella”, offrendo una panoramica delle più recenti innovazioni nella cura farmacologica e delle terapie personalizzate per le pazienti colpite da questa patologia.

Continua la mostra Fotoritratto

Nel frattempo, nel Padiglione 15 dell’Ospedale udinese, continua la mostra Fotoritratto che sarà visitabile fino a fine mese: in esposizione i volti e le storie, immortalati dei fotografi dello Studio Tassotto & Max, di 12 pazienti oncologiche che hanno aderito al progetto raccontando la loro esperienza e il loro percorso dopo aver scoperto la malattia. Ogni foto è corredata da un breve testo, in cui le donne parlano delle loro emozioni, paure, della loro battaglia e delle loro speranze.

“Un omaggio – ha spiegato la presidente di Andos Udine, Mariangela Fantin -, alla resilienza e alla forza di tutte le donne che lottano contro il cancro al seno, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e del supporto reciproco in questa difficile battaglia”. Tra queste storie di coraggio spicca quella di Paola Danielis, alla quale il progetto è dedicato, scomparsa pochi mesi fa a causa della malattia.