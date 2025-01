A Udine tutto pronto per la Coppa del Mondo Under 20 di scherma

Udine, al via la Coppa del Mondo Under 20 di scherma.

Domani mattina, sabato 4 gennaio, a partire dalle 9, al Quartiere Fieristico Udinese a Martignacco saliranno in pedana 231 tra le migliori giovani spadiste al Mondo per la 19a edizione del Trofeo Alpe Adria, la tappa di Coppa del Mondo Under 20 di scherma che da quasi vent’anni si svolge in Friuli Venezia Giulia.

Le giornate dedicate ai campioni di domani della scherma proseguiranno anche domenica con la gara a squadre di spada femminile (21 i team iscritti) e, la novità del 2025, una prova del Circuito Europeo Under 23 di sciabola femminile e maschile individuale. Lunedì il programma si chiuderà con le due gare a squadre di sciabola Under 23. Anche quest’anno il comitato organizzatore, presieduto da Paolo Menis, ha posto grande attenzione alla sostenibilità. L’anno scorso la manifestazione fu il primo evento carbon neutral nella storia della scherma.

Numeri.

Come detto, saranno 231 le atlete al via per il quarto dei sei appuntamenti della stagione 24/25 di Coppa del Mondo Under 20. 37 saranno i Paesi rappresentati, con tutte le più importanti scuole schermistiche europee (Francia, Ungheria, Polonia, Ucraina, per citarne solo alcune) e mondiali (Cina e Stati Uniti su tutte), oltre a spadiste provenienti da ogni angolo del pianeta, dall’Argentina alla Nuova Zelanda, passando, tra le altre, per Hong Kong, Singapore, Sud Africa e Angola. L’Italia, in qualità di Paese ospitante, porterà 20 atlete ai nastri di partenza.

Protagoniste.

In pedana ci saranno tutte le migliori interpreti dell’arma triangolare. La numero uno del ranking mondiale al momento è la statunitense Leehi Machulsky, seguita dalle due ucraine Yuliia Fatula ed Emily Conrad e dalla venezuelana Victoria Guerrero Hidalgo, vincitrice delle prove di San José in Costarica e di El Salvador. A Udine saranno presenti le prime otto atlete classificate nell’ultima prova di Coppa del Mondo, disputata in dicembre a Burgos in Spagna, la prima stagionale in Europa, dove il successo è andato all’ucraina Anna Maksymenko, già Campionessa Europea in carica. La migliore azzurra nel ranking è Eleonora Orso, bronzo agli Europei dello scorso anno, che occupa la 22a posizione della classifica.

Sostenibilità.

Tante le iniziative per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione, grazie alla collaborazione di partner strategici, dalla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, alla distribuzione di borracce in alluminio come gadget per atleti e accompagnatori, con la possibilità di riempirle presso le case dell’acqua posizionate nell’area della Fiera. Il trasporto degli atleti sarà garantito da una linea speciale di autobus a metano e gli ospiti più importanti viaggeranno con auto elettriche. Infine, una centralina idroelettrica fornirà energia verde per alimentare le apparecchiature di gara e ricaricare i dispositivi elettronici di atleti e accompagnatori.

Madrina.

Sarà ancora una volta Mara Navarria la madrina della Coppa del Mondo Under 20 di Udine. La spadista di Carlino – medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Parigi assieme all’udinese Giulia Rizzi – sarà alla Fiera di Udine per la giornata inaugurale.

Formiche.

Protagoniste della gara saranno anche le formichine umanizzate di Fabio Vettori. L’artista-fumettista trentino ha realizzato i poster della manifestazione che saranno consegnati alle autorità e saranno a disposizione del pubblico in un apposito stand allestito alla Fiera.