Nuovo ristorante a Udine con cucina abruzzese.

C’è la pasta alla teramana, ci sono i pecorini e, soprattutto, i famosi arrosticini: a Udine, infatti, apre un nuovo ristorante dedicato in particolare alla cucina abruzzese.

Il nuovo locale, un ristorante-pizzeria-braceria che si chiama non a caso Cuore d’Abruzzo, apre ufficialmente oggi, giovedì 3 agosto, in via Cividale 177 (angolo via Barcis), dopo i lavori di sistemazione dell’edificio che lo ospita.

Le specialità, come cita il nome, sono i piatti della regione del Centro Italia: in menù ci sono, tra le altre cose, antipasti che uniscono la tradizione abruzzese a quella friulana (con un’accoppiata di prosciutto di San Daniele e pecorini, appunto), ma anche il tagliere dedicato a salumi e formaggi abruzzesi e le pizze fritte farcite; e ancora diversi tipi di arrosticini tra cui scegliere e agnello alla brace.