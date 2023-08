Tragedia a Forni Avoltri, giovane muore annegato nel laghetto

Un giovane è morto annegato nell’area di Forni Avoltri.

Un giovane è morto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, in prossimità di un laghetto a Piani di Luzza, nel territorio del Comune di Forni Avoltri.

Si tratta di un ragazzo di 21 anni, di origine marocchina, che lavorava a Piani di Luzza con una cooperativa. Il giovane è andato a fare il bagno con gli amici nel laghetto, poco profondo; le persone che erano in zona si sono accorte che qualcosa non andava e lo hanno riportato a riva.

Ad attivare la sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria è stato il Suem che è intervenuto con il suo elicottero sanitario. Il Sores Fvg ha inviato sul posto un’ambulanza e ha attivato la forza pubblica: sul posto sono intervenuti i carabinieri di Forni Avoltri. Inutili purtroppo i soccorsi: nonostante le manovre salvavita, non si è potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, andato in arresto cardiocircolatorio per annegamento.