L’abete di Natale in centro a Udine

Comincia il conto alla rovescia per il dicembre a Udine: le luminarie sono già state posizionate da un po’, ma oggi è arrivato il primo abete di Natale, che è stato allestito in centro storico.

Come da tradizione, infatti, l’albero è stato installato in via Lionello, nello spiazzo antistante il Municipio. A breve, dovrebbe arrivare il secondo che sarà invece montato in piazza Duomo. Per vederli accesi, però, bisogna aspettare ancora qualche giorno: l’inaugurazione ufficiale sarà a fine mese.

Anche se il Comune di Udine ha ridotto il budget degli allestimenti (un taglio di circa 100 mila euro che ha colpito anche la pista di pattinaggio, che quest’anno non ci sarà), non ha voluto rinunciare del tutto all’atmosfera natalizia: grazie ai contributi che l’amministrazione ha concesso a vie e borghi (60 mila euro), le strade della città saranno comunque addobbate a festa. A questo si aggiungono anche le sponsorizzazioni private che illumineranno alcune piazze e le porte storiche udinesi.