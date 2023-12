Un video per promuovere l’arte e i musei di Udine.

Il Comune di Udine cambia passo nella promozione della sua offerta culturale, iniziando un nuovo percorso per utilizzare al meglio social e tecnologie digitali. Lo scopo è quello di diffondere il più possibile, in particolare fuori dai confini cittadini, la bellezza e il valore del patrimonio culturale e artistico presente a Udine, utilizzando nuovi mezzi espressivi coinvolgenti e accattivanti.

Un programma di ampio respiro che in primis ha visto le nuove vesti grafiche di tutti i materiali promozionali degli eventi turistici, culturali e informativi destinati alla cittadinanza. Alla nuova immagine del Comune si accompagna ora un progetto di comunicazione incentrato su video e immagini che, attraverso i social dell’amministrazione ma non solo, potrà raggiungere diversi pubblici. Il target identificato è in primis quello dei giovani e delle famiglie. L’intento è quello di avvicinarlo alla fruizione dei luoghi d’arte udinesi, un patrimonio disponibile tutto l’anno, dotato di un’offerta completa di eventi e laboratori, oltre che di prestigiose esposizioni, come quella recentemente inaugurata e dedicata all’ architetto Gino Valle.

“Vogliamo promuovere la città di Udine e la sua offerta culturale – queste le parole dell’Assessore alla Cultura e Istruzione Federico Pirone – . Se Udine è al primo posto in Italia per la qualità della vita, il merito è anche del grande valore che può vantare da un punto di vista artistico e culturale”, fa notare Pirone, aggiungendo che “allora è necessaria una promozione ad ampio raggio che racchiuda tanto le mostre temporanee, quanto la stessa immagine storico-artistica della città di Udine. Vogliamo farlo in maniera efficace e adeguata ai tempi: abbiamo cambiato codice e registro e utilizzato canoni comunicativi finalmente attuali, per raccontare Udine nel 2023”.

Il Comune quindi, in collaborazione con il fotografo, video maker e content creator digitale friulano Davide Anzimanni, punto di riferimento in Regione con ben 158.000 follower su Instagram, ha realizzato nei giorni scorsi le riprese e i montaggi per l’elaborazione di un breve video, articolato in due versioni e in diversi formati. Lo spot ha come protagonisti i palazzi storici e i Musei della città, partendo dal Castello passando per Casa Cavazzini fino alla Loggia del Lionello. A far scoprire le bellezze della nostra storia è la modella Alice Pozzo, che attraversa sognante stanze e passaggi prima di affacciarsi su Piazza Libertà.

Con la realizzazione dello spot si è cercato di catturare immagini inedite e di grande qualità, grazie anche all’utilizzo di strumenti moderni come il drone fotografico. Il video verrà pubblicato oggi sui social cittadini e verrà pianificato anche sui media tradizionali, come canali televisivi locali e nazionali, testate giornalistiche web e all’interno delle sale cinematografiche del Triveneto. Si tratta di un primo step di un progetto di comunicazione articolato, che vedrà a breve anche la pubblicazione di un servizio fotografico realizzato dalla fotografa e content creator Rebecca Paviola, in varie sedi museali cittadine.