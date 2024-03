A Udine una caccia al tesoro per scoprire il Quartiere Aurora

Caccia al tesoro a Udine.

Il Punto Incontro Giovani, centro di aggregazione giovanile del Comune di Udine, organizza una speciale caccia al tesoro. L’appuntamento, organizzato da uno dei presidi sociali giovanili dell’amministrazione udinese, si terrà martedì 26 marzo alle 15.30. L’evento è aperto a tutti i ragazzi della città ed è concepito come appuntamento di comunità: potranno partecipare tutti i bambini e ragazzi dai 10 ai 21 anni, anche accompagnati dalle famiglie.

La cooperativa Aracon, che gestisce il PIG, ha ideato una caccia al tesoro itinerante per i luoghi significativi del quartiere. Le squadre dovranno concorrere per realizzare tutto il percorso nel minor tempo possibile. A queste verrà consegnata presso la sede del PIG, il punto di ritrovo, una prima busta e tramite qr-code riceveranno gli indizi necessari per raggiungere tutte le “fermate” della corsa. Alla fine è previsto un momento di condivisione e socialità fra tutti i concorrenti con tanto di premiazioni.

“Ogni mese il PIG organizza un evento ludico aperto a tutti” commenta l’assessore alle Politiche Giovanili Arianna Facchini. “Si tratta di una occasione di socialità in più per chi già conosce le attività del PIG e una possibilità per avvicinarsi per i ragazzi e le ragazze che invece ancora non sfruttano queste possibilità. Ricordo che il centro svolge attività ricreativa e di doposcuola in tutti i pomeriggi della settimana, con diversi orari”.

Il PIG di Viale Forze Armate 4/6 è aperto da lunedì a venerdì. Il martedì, mercoledì e venerdì con orario ad accesso libero dalle 15 alle 18. Il lunedì e il giovedì due ore sono dedicate al doposcuola, dalle 14 alle 16, mentre dalle 16 alle 17 l’accesso è libero per tutti.