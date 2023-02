Dal 3 al 5 marzo, la Festa del cioccolato artigianale a Udine.

Udine diventa capitale della dolcezza con il ritorno di “Udine in cioccolato“, la grande Festa del cioccolato artigianale che Piazza Matteotti ospiterà dal 3 al 5 marzo.

Una festa per tutti gli amanti di quello che i Maya definivano “Il cibo degli dei” che coniuga elementi diversi, eventi speciali, degustazioni e appuntamenti golosi che mescoleranno cultura, sapori e divertimento all’interno di un’ampia struttura riscaldata che ospiterà i selezionatissimi espositori.

Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare la prima Fabbrica Culturale del Cioccolato Itinerante in Europa: i laboratori curati dai Maestri Cioccolatieri, aperti a tutti, ma pensati espressamente per gli alunni delle scuole primarie, illustreranno la storia, la tecnologia produttiva, il profilo sensoriale e la lavorazione del cacao. La Ciokofabbrica darà grande spazio alla parte educativa, con cenni storici sul cacao e ci sarà spazio per laboratori didattici, con il racconto di tutte le fasi lavorative dalla raccolta alla trasformazione delle fave di cacao, concludendo con la consegna del cioccolato appena prodotto ai bambini. Il pubblico e in particolare i piccoli visitatori potranno vivere l’esperienza di realizzare un cioccolatino a casa e si potranno apprendere le Tecniche di preparazione di torte al cioccolato anche per celiaci a cura del Maestro Cioccolatiere Fausto Ercolani.

La manifestazione, organizzata da Flash srl con il patrocinio del Comune di Udine, sarà aperta dalle 9 alle 22 e consentirà ai visitatori di assaggiare tutte le possibili declinazioni del cioccolato: praline, tavolette, spezzati, dragées, creazioni artigianali e artistiche di cioccolato fondente purissimo, tartufi, dolci lievitati a base di cioccolato, liquori, frutta tuffata nel cioccolato fondente e al latte, spalmabili. Con particolare attenzione anche per i celiaci e per la cultura vegana.

Il programma della Festa del Cioccolato Artigianale.

Venerdì 3 marzo

Ore 10.00 Apertura Stand del cioccolato

Ore 11.30 Inaugurazione ufficiale della manifestazione e della Ciokofabbrica alla presenza delle Autorità istituzionali

Ore 11.45/13.00 – 16.00/19.00 1° Percorso Educativo all’interno della Ciokofabbrica: “Dalla tostatura della fava di cacao alla creazione della pasta di cacao” con abbinamento dei prodotti locali al cacao

Ore 17.00/18.00 Showcooking corso aperto a tutti su “Tecniche di preparazione di torte al cioccolato anche per celiaci”

Ore 22.00 Chiusura Stand

Sabato 4 marzo

Ore 10.00 Apertura Stand del cioccolato

Ore 11.00/13.00 16.00/19.00 Percorso educativo per bambini all’interno della Ciokofabbrica

Ore 11.45/13.00 – 16.00/19.00 2° Percorso Educativo all’interno della Ciokofabbrica: “Dalla Pasta di Cacao alla Creazione della Cioccolata”

Ore 17.00 Laboratorio per i bambini

Ore 22.00 Chiusura Stand

Domenica 5 marzo

Ore 10.00 Apertura Stand del cioccolato

Ore 11.00/13.00 16.00/18.00 “Fabbrica del Cioccolato” all’interno della Ciokofabbrica

Ore 11.45/13.00 – 16.00/19.00 3° Percorso Educativo all’interno della Ciokofabbrica: “Dalla fava di cacao alla cioccolata” (alcuni ospiti potranno prendere parte alla creazione del cioccolatino)

Ore 17.00/18.00 4° Percorso Educativo all’interno della Ciokofabbrica “Cioccolatini artigianali ed oggettistica in genere” dimostrazione a cura del maestro Fausto Ercolani “L’Artigiano Perugino” di Perugia

Ore 22.00 Chiusura manifestazione