I candidati per le elezioni amministrative in Friuli.

Dopo quella per le regionali, con la scadenza oggi alle 12 della presentazione delle liste, i giochi sono fatti anche per quanto riguarda le elezioni amministrative che vedranno il 2 e 3 aprile andare al voto 24 Comuni del Friuli Venezia Giulia per decidere i nuovi sindaci.

Sono solo due i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti che potranno quindi andare ad un eventuale ballottaggio il 16 aprile: si tratta di Udine e di Sacile. Per quanto riguarda quest’ultimo, la corsa sarà a cinque: l’uscente Carlo Spagnol (Fdi, Viva Sacile-Forza Italia e Lega Sacile Civica); Anna Piemontese (Laboratorio 33077); Patrizia Del Col (Partito democratico, Sacile partecipata e sostenibile), Mario Modolo (Libera Sacile) e Giampaolo Grolla (Terzo Polo-Grolla per Sacile).

Elezioni Friuli, i Comuni al voto in provincia di Udine.

In provincia di Udine, le amministrazioni da rinnovare sono 11 oltre al capoluogo. A Martignacco, in campo sono scesi Mauro Delendi (Insieme per la Comunità, l’Arca di Delendi, Continuità e futuro e Tocca a noi) e Daniele Tonino (Fratelli d’Italie e Tonino sindaco). A Gemona, se la giocano l’uscente Roberto Revelant (Gemona Attiva) e Sandro Venturini (Progetto per Gemona) mentre a San Daniele gli sfidanti sono l’uscente Pietro Valent (Lega Fedriga Presidente, Viviamo San Daniele, Lista Valent Sindaco) e Alessandra Buttazzoni (Obiettivo San Daniele 2023, SiAmo San Daniele, San Daniele Bene comune). A Tavagnacco, toccherà a Giovanni Cucci, assessore al bilancio uscente, (Lista Intesa per Tavagnacco, Vivere Tavagnacco, Autonomia e Identità) vedersela con Talita Botto (Tavagnacco Futura e Lista civica Progetto Tavagnacco).

Al voto anche Faedis con la sfida tra Carla Fioritto (Lista Intesa e Lista Civica Faedis Futura) e Luca Balloch (Cambiamo Insieme e Lista Balloch Sindaco); Fiumicello che vede in lizza Gianni Rizzati (Fare Insieme) e Alessandro Dijust (Noi siamo Fiumicello Villa Vicentina e Vivi Fiumicello Villa Vicentina); a Forgaria la corsa è solitaria con Pierluigi Molinaro (Per il bene comune) così come a Sauris con Alessandro Colle (Realizzahre) mentre a Lauco è sfida a due tra Kascy Cimenti (Uniti per la nostra gente) e Stefano Adami (Crescita Comune). Infine, Treppo Ligosullo vedrà contrapposti Marco Plazzotta (Un pais Trei Tors) e Mauro Moro (Uniti per Treppo Ligosullo) mentre per Talmassons ci riprova l’uscente Fabrizio Pitton (Punto d’incontro, Forza Talmassons, Per Talmassons) e a sfidarlo c’è Beppino Turco (Presente per Talmassons).

Elezioni Friuli, i Comuni al voto in provincia di Pordenone.

Spostandosi in provincia di Pordenone, alle urne saranno chiamati, oltre a Sacile, gli abitanti di Spilimbergo con il sindaco uscente Enrico Sarcinelli (Alleanza Civica Spilimbergo, Lega Salvini Premier, Fratelli d’Italia, Moderati per Spilimbergo – Forza Spilimbergo) che prova il bis e dovrà vedersela con Leonardo Soresi, già candidato 5 anni fa (Spilimbergo in cammino e Partito Democratico). A Brugnera si candida Michele Sassu (Brugnera al Centro) mentre Fiume Veneto vede in corsa Annalisa Parpinelli (Fiume Futura, Alternativa Insieme, Fiume Democratico) e due candidati di centrodestra l’uscente Jessica Canton (Flumen e Lega Fvg per Salvini Premier) e Manuel Giacomazzi (Fratelli d’Italia). Per quanto riguarda Zoppola, in corsa Antonello Tius, attuale assessore al bilancio (Lista Cardente-Zoppola).

Eleggeranno il nuovo sindaco anche gli abitanti di San Giorgio della Richinvelda, che dovranno scegliere tra Michele Leon (Radici e Futuro) e Giovanni De Bedin (Impronta e sviluppo) mentre a Valvasone Arzene in lizza ci sono Fulvio Avoledo (Uniti viviamo Valvasone Arzene) e Luisa Forte (Insieme per Valvasone Arzene).

Infine Polcenigo, con Marco Perut (Polcenigo Futura il borgo e le frazioni) contro Antonio Del Fiol (Insieme per Polcenigo, Viva Polcenigo-il valore dell’esperienza, Polcenigo per tutti); Cavasso Nuovo che vede in corsa Francesco Longo (SiAmo Cavasso e Orgnese e Cavasso Orgnese Obiettivo Comune) e Silvano Romanin (Continuità per Silvano Romanin Sindaco); Sequals dove se la giocano Giampiero Blarasin (Comune di Sequals Impegniamoci Assieme), Marco De Lillo (Progetto Comune-De Lillo Sindaco) e Enrico Dodorico (Democrazia Civica); nonché Vito D’Asio con un’altra sfida a tre tra Marco Ziani (Terra Viva), Vincenzo Manelli (Civica per la Comunità) e Dino Marcuzzi (Uniti per il bene comune).

Per quanto riguarda l’Isontino, invece, al voto va Fogliano Redipuglia, con uno scontro a due tra Cristiana Pisano (Uniti per il paese e Lega Fvg) e Massimo Muset (Cambiamento per una Fogliano Redipuglia vincente).