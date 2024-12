Il DARS – Donna Arte Ricerca Sperimentazione rinnova il suo impegno per affermare Udine come Capitale del Libro d’Artista con la VII edizione della Rassegna internazionale biennale “Come un racconto”, ospitata presso le Gallerie di Palazzo Morpurgo e la Sala Valle in via Savorgnana dal 1° dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, con ingresso libero.

L’evento, unico nel panorama italiano per il suo focus esclusivo sulle giovani generazioni (14-35 anni), nasce nel 2012 su iniziativa di Marina Giovannelli e Gina Morandini, in memoria della presidente DARS Isabella Deganis.

Punto di riferimento per lo scambio e il confronto culturale sul Libro d’Artista, la mostra si compone di 131 opere realizzate da 177 artisti e artiste provenienti da 17 scuole nazionali e internazionali, tra cui le Accademie di Belle Arti di Bari, Bologna, Firenze, Foggia, Lecce, Palermo, Ravenna e Roma; la storica Facoltà di Belle Arti dell’Università Complutense di Madrid in progetto Erasmus+ con l’Accademia di Belle Arti di Venezia; i Licei Artistici “T. Catullo” di Belluno, “G. Sello” di Udine, “F. Figari” di Sassari; il Liceo scientifico “XXV Aprile” di Portogruaro e la Scuola di Arti Applicate di Fiume (Croazia).

La rassegna include anche contributi speciali come il progetto Erasmus+ Bee Green di cui il DARS è partner, con la Ljudska Univerza di Ormož – Slovenia e la Stredna Odborna Skola di Banska Bystrica – Slovacchia e la partecipazione di 4 artisti selezionati dal DARS, che vedono il ritorno di Paolo Brasa, vincitore assoluto alla prima rassegna del 2012, dei due friulani, ex allievi del Liceo “G. Sello” di Udine e attualmente iscritti all’Accademia di Bologna, Elia Sponton e Aurora Maiurano, rispettivamente Menzione speciale Ex Æequo e Segnalata dalla Giuria nell’ultima rassegna 2022, e dell’artista Andrea Guerradi Montelabbate (PU) in partnership con l’Officina d’Arte e Tessuti di Spoleto (PG). In mostra anche le opere fuori concorso di alcune insegnanti a sancire il legame e il dialogo creativo “Allieve/i&Maestre”.

Un segno distintivo di questa edizione è il coinvolgimento della Comunità alloggio “Casa e piazza” di Virco, con opere curate dall’artista Paola Bellaminutti, e del Kalā Teatro, che presenterà un Libro d’Artista dedicato a Camille Claudel. Per la prima volta, sarà disponibile un gadget esclusivo ideato dalla giovane designer Paola Pasquaretta di Fyonda Design.

Una prestigiosa Giuria di merito, presieduta dalla critica d’arte Giada Centazzo, premierà le opere migliori il 6 dicembre durante una cerimonia ufficiale presso il Salone del Popolo del Comune di Udine.

La mostra sarà visitabile il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, con aperture straordinarie il 26 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025. L’ingresso è libero. In programma anche visite guidate, la prima sabato 7 dicembre ore 16.00.