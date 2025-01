A Udine arrivano i cassonetti smart per i rifiuti: incontri per spiegare le novità

I nuovi cassonetti intelligenti per i rifiuti a Udine.

È partito ieri in via Mantova il primo appuntamento degli EcoPoint itineranti, parte integrante del progetto pilota Casa per Casa Smart, che coinvolgerà i cittadini di Udine in una nuova modalità di raccolta differenziata con i cassonetti intelligenti per i rifiuti. Il progetto, della durata di quattro mesi, si propone di ottimizzare il servizio e ridurre l’impatto ambientale grazie all’impiego di tecnologie avanzate.

Le zone coinvolte e come funzionano i cassonetti smart.

Il progetto pilota, attivo dal 24 febbraio 2025 al 24 giugno 2025, coinvolge circa 1.300 utenze distribuite tra abitazioni private e condomini nelle seguenti aree:

• Piazzale Chiavris

• Via Malborghetto

• Via Mantova

• Piazzale Cella

• Via Chisimaio

• Via Sabbadini

• Via Volturno

• Via Val Saisera

Per ulteriori dettagli e per consultare l’elenco completo delle zone interessate, visita il sito ufficiale: https://netaziendapulita.it/comuni/udine/casapercasasmart/progettosperimentale/

Le campane smart utilizzate sono dotate di tecnologia avanzata:

• Sensori di riempimento per monitorare i livelli dei rifiuti.

• Lettori RFID e connessione Bluetooth per l’apertura tramite keyfob o app.

• Pannelli fotovoltaici per alimentare i sistemi in modo sostenibile.

Il progetto non si limita a introdurre nuove tecnologie, ma punta a:

• Migliorare l’efficienza operativa.

• Ridurre le emissioni di CO2 grazie all’ottimizzazione dei percorsi di raccolta.

• Incrementare la qualità e la quantità della raccolta differenziata.

Gli incontri per illustrare la novità.

Gli EcoPoint rappresentano un’occasione preziosa per interagire direttamente con i cittadini, rispondere ai loro dubbi e fornire dimostrazioni pratiche sull’utilizzo delle campane smart. In occasione questi incontri, gli educatori ambientali di Net S.p.A. sono a disposizione per spiegare nel dettaglio il funzionamento del nuovo sistema e offrire consigli su come differenziare correttamente i rifiuti.

Durante il primo incontro, circa una cinquantina di cittadini si sono fermati per ricevere informazioni, dimostrando interesse per il progetto e ponendo domande sul funzionamento del sistema, come l’utilizzo del keyfob, la gestione delle campane piene e la possibilità di utilizzare gli attuali bidoncini per trasportare i rifiuti alle ecoisole. L’iniziativa è stata accolta positivamente, soprattutto per le potenziali soluzioni a problematiche annose di disordine urbano (bidoncini sui marciapiedi) e mancata differenziazione dei rifiuti da parte di alcuni cittadini residenti nei grandi condomini di via Mantova.

Claudio Siciliotti, Presidente di Net S.p.A., sottolinea: “In un progetto innovativo come Casa per Casa Smart, la comunicazione e il dialogo con i cittadini rivestono un ruolo fondamentale. Non si tratta solo di introdurre nuove tecnologie, ma di costruire un rapporto di fiducia e coinvolgimento. Gli EcoPoint ci permettono di ascoltare le esigenze delle persone, risolvere eventuali dubbi e condividere l’obiettivo comune di un ambiente più pulito e sostenibile.”

Anche il Comune di Udine, promotore dell’iniziativa insieme a Net S.p.A., pone l’accento sull’importanza della partecipazione attiva della comunità. “Progetti come Casa per Casa Smart rappresentano un passo verso il futuro,” dichiara l’Assessora all’Ambiente Eleonora Meloni. “Abbiamo voluto mettere al centro i cittadini, anticipando le loro domande e rendendoli protagonisti di questa transizione. Gli EcoPoint itineranti non sono solo un momento informativo, ma un’occasione per confrontarci direttamente con la comunità, raccogliere feedback e migliorare il progetto insieme”.

Il calendario degli EcoPoint prevede tappe in diverse zone della città. I cittadini potranno provare la campana smart, ricevere informazioni personalizzate e chiarire ogni dubbio sulla raccolta differenziata.