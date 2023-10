Udine, ex studenti del Malignani si ritrovano a 40 anni dalla maturità

Ex studenti del Malignani di Udine si ritrovano 40 anni dopo la maturità.

La classe quinta Eli C del Malignani di Udine si è ritrovata 40 anni dopo la maturità. Con tanto di consegna dei diplomi.

“La nostra classe è stata ed è ancora speciale, perché dopo 4 decadi siamo ancora tutti insieme come una grande famiglia che è rimasta legata da quegli anni di studio, di notti insonni, di esami stressanti, ma anche fatta di tanti momenti di divertimento – raccontano gli ex studenti -. Forse il dono più bello, per niente scontato, è stato proprio questo, non un banale biglietto d’ingresso al mondo del lavoro ma una grande esperienza di vita insieme”.

“In questi quarant’anni che siamo andati per la nostra strada – proseguono – abbiamo affrontato molte sfide personali e professionali, abbiamo vissuto momenti di gioia e di tristezza e abbiamo condiviso tante esperienze che ci hanno resi ciò che siamo oggi. Siamo diventati genitori, professionisti, attori, ma soprattutto, siamo rimasti amici e non ci siamo mai persi di vista.

“Il valore della formazione”.

Mentre abbiamo celebrato questi quaranta anni dalla maturità, abbiamo riconosciuto il valore della nostra formazione che ci ha permesso di trovare subito un lavoro o di proseguire gli studi, ma ci ha permesso anche di crescere umanamente e di maturare”.

E poi, immancabili, i ringraziamenti: “Vogliamo ringraziare per questo i nostri insegnanti che ci hanno ispirato, guidato e sostenuto lungo il nostro percorso al Malignani. Senza di loro il nostro cammino forse sarebbe stato diverso. Grazie per la vostra dedizione e per aver condiviso con noi il dono della conoscenza ma soprattutto di aver avuto con noi un’infinita pazienza”.