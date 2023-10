Udine e il Friuli sbarcano sulla tv giapponese

Udine sbarca sulla tv giapponese grazie l’attrice Sairi Ito che ha raccontato la sua esperienza il suo legame speciale con la città e il Friuli.

Sairi Ito, 29 anni, è una delle attrici più celebri in Giappone, conosciuta per il suo ruolo in diversi film e serie televisive di successo. Tra le suoi film più famosi ci sono “The Last Cop: Episode 0” (2016), “Il regista nudo” (2019), ma è stato il suo ruolo da protagonista in “Love and other cults,” presentato nel 2017 proprio al Far East Film Festival di Udine, a metterla sotto i riflettori internazionali. Questa esperienza ha segnato profondamente la giovane attrice, portandola a fare ritorno in Friuli quest’estate per condividere le sue impressioni sulla città che l’aveva accolta con entusiasmo.

Il programma televisivo nazionale giapponese “Another Sky” ha dedicato un servizio speciale all’attrice, in parte girato a Venezia e in gran parte dedicato a Udine. Durante l’intervista, Sairi Ito ha condiviso non solo le sue esperienze durante il Far East Film Festival, ma anche il suo affetto per la città, i suoi locali, la cultura enogastronomica e soprattutto le persone che l’hanno accolta con calore.