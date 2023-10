La piccola Amalia Giannina Tonutti è morta a soli 7 anni.

Incredulità, dolore e sgomento per una vita spezzata troppo presto, per dei sogni che non potranno mai realizzarsi: quelli della piccola Amalia Giannina Tonutti, il cui sorriso si è spento a soli sette anni.

La piccola, che aveva avuto problemi cardiaci in passato, se n’è andata venerdì 29 settembre a causa di un malore improvviso che l’aveva colpita qualche giorno prima. La bimba, primogenita di Mirko e Carol, abitava a Udine Est e aveva appena iniziato a frequentare la seconda elementare. I funerali saranno celebrati oggi, martedì 3 ottobre, alle 15.30, nella Chiesa di Gesù Buon Pastore in via Riccardo di Giusto.