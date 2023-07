Il gattino era incastrato nel motore dell’auto.

Una brutta avventura che, per fortuna, ha avuto una bellissima conclusione: un gattino rimasto incastrato nel vano motore di un’auto parcheggiata in via Diaz a Udine è stato salvato, grazie all’intervento dei vigili del fuoco, e ha pure trovato una famiglia che se ne prenderà cura.

Ad accorgersi del micino, infatti, è stata Deborah Salomon che ha raccontato la storia sul gruppo Sei di Udine se: passando in auto col compagno, hanno sentito i miagolii e non sono rimasti indifferenti.

Si sono fermati e hanno localizzato il punto di provenienza, una fiat punto bianca parcheggiata a quanto pare da diverso tempo. Sui social hanno pubblicato la foto per cercare di risalire al proprietario e avvisarlo, nel frattempo hanno chiamato i pompieri che sono intervenuti. Per salvarlo ci sono volute un paio d’ore.

“I pompieri hanno aperto la macchina ed hanno guardato bene e c’era solo lui. In zona sembra non ci fossero altri micetti. Considerando che la macchina era visibilmente ferma da un po’, è probabile che fosse anche lui lì da giorni – ha raccontato Deborah su facebook -. I vigili del fuoco hanno passato molto tempo per capire chi fosse il proprietario e da quello che ho capito ci hanno pure parlato. Hanno tentato tutte le vie esterne mettendosi anche sotto alla macchina ed esponendosi alla strada. Purtroppo però il piccolo sfuggiva per la paura, risalendo verso il motore. Non avendo alternative e dopo molti tentativi, hanno utilizzato un cavetto inserito nel finestrino, per arrivare alla leva che apre il bagagliaio. Sono stati molto scrupolosi nel garantire il rispetto dell’auto, che non ha subito nessun danno. Oltre a questo si sono pure assicurati che fosse chiusa prima di lasciare il posto. Un lavoro perfetto!”.

Il piccolo micio sta bene: è stato recuperato sporco, affamato e spaventato ed è anche stato contattato un veterinario per capire cosa fare. La ciliegina sulla torta è che quella che poteva essere una brutta storia, si è conclusa nel miglior modo possibile: il gattino ha trovato casa. Deborah ha deciso di tenerlo. “Resta con noi. Dopo tutta questa avventura ci ha rapito il cuore“.