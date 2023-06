Udine sotto le Stelle, nove weekend di festa nei borghi del centro città

L’edizione 2023 di Udine Sotto le Stelle.

È con grande entusiasmo che il Comune di Udine annuncia l’arrivo dell’edizione 2023 dell’evento Udine Sotto le Stelle. Questa affascinante manifestazione, che si svolgerà durante nove fine settimana nei mesi di luglio e agosto, trasformerà i borghi cittadini in luoghi vivaci e animati, offrendo a cittadini e turisti un’esperienza indimenticabile.

La presentazione.

“Udine Sotto le Stelle è un’occasione straordinaria per valorizzare i nostri borghi, trasformandoli in autentici centri di attrazione per cittadini e turisti – ha dichiarato il vice sindaco Alessandro Venanzi nella conferenza di presentazione. Questa festa è in grado di creare un’atmosfera di convivialità e allegria che rende la nostra città ancora più affascinante. Già con l’edizione di quest’anno abbiamo cercato di modificare il format per renderlo ancora più attrattivo, favorendo la naturale evoluzione di una manifestazione nata nel periodo post-pandemico. Nell’idea della nostra Amministrazione Udine Sotto le Stelle crescerà in questi anni arricchendosi non solo dal punto di vista enogastronomico ma anche sotto l’aspetto degli eventi musicali e culturali.”

Durante “Udine Sotto le Stelle”, alcune vie cittadine saranno chiuse per permettere agli esercenti di occupare il suolo pubblico antistante i loro locali con tavoli e sedie, creando così spazi accoglienti e conviviali dove trascorrere piacevoli serate estive. Saranno organizzati eventi culturali, concerti e altre attività per intrattenere e coinvolgere i partecipanti, rendendo ogni fine settimana un’esperienza unica.

Le vie interessate.

Gli orari di chiusura delle vie interessate e dello svolgimento della manifestazione nelle diverse zone cittadine sono i seguenti:

Via Manin, Via Gemona, Via Mercatovecchio, Via Paolo Sarpi: le vie saranno chiuse dalle ore 18:00 del venerdì all’1:00 del sabato. Inoltre, è possibile il collocamento e la rimozione delle barriere attrezzature anticipato alle 17:30 e posticipato all’1:30.

Via Poscolle e Largo dei Pecile: le vie saranno chiuse dalle ore 15:00 del sabato fino a mezzanotte di domenica. Sarà possibile collocare e rimuovere le barriere attrezzature anticipatamente alle 14:30 il sabato e posticipatamente alle 00:30 la domenica.

Il nuovo format.

Eva Seminara, rappresentante di Confartigianato Udine, ha espresso il suo apprezzamento per l’evento: “Ringraziamo l’assessore per aver colto le esigenze di tutti i partecipanti. “Udine Sotto le Stelle” offre l’opportunità di creare qualcosa di nuovo, stimolando sinergie che renderanno la nostra città ancora più attraente dal punto di vista turistico.”

Laura Enrico del Borgo Poscolle ha evidenziato l’importanza di un’esperienza diversa e innovativa: “La nostra proposta mira a offrire una Udine sotto le stelle unica e differente dagli anni passati. Per questo motivo, abbiamo organizzato eventi culturali nei pomeriggi dei weekend di luglio e agosto, utilizzando angoli della città talvolta sottovalutati ma di grande valore.”

Roberto Simonetti, rappresentante di Confesercenti Udine, ha sottolineato l’importanza di promuovere un turismo sostenibile: “Udine Sotto le Stelle non è solo un evento per i cittadini di Udine, ma anche per i turisti. Dobbiamo puntare su un turismo lento e sostenibile che contribuisca a far crescere le attività economiche della nostra città.”

Giuseppe Pavan di Confcommercio Udine ha espresso il pieno sostegno dell’organizzazione: “Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale per l’impegno dimostrato nell’organizzazione di eventi che favoriscano lo sviluppo del commercio cittadino. Accogliamo con favore le modifiche apportate all’iniziativa per rispondere alle esigenze di cittadini, turisti, commercianti ed esercenti. Confcommercio sostiene pienamente l’evento.”

L’Amministrazione Comunale di Udine invita tutti i cittadini e i visitatori a partecipare a “Udine Sotto le Stelle 2023” e a vivere insieme l’estate in città.