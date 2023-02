Chi sono i candidati a Udine per le elezioni amministrative.

Il 2 e il 3 aprile, Udine è chiamata al voto per decidere chi sarà il nuovo sindaco e come sarà composto il rinnovato consiglio comunale: sono 4 i nomi in lizza per la carica di primo cittadino, sostenuti in tutto da 14 liste di candidati.

Tenta il bis l’uscente Pietro Fontanini, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da sei compagini ossia la lista Fontanini sindaco, Identità Civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fdi con Giorgia Meloni, Unione di Centro e Forza Italia. A sfidarlo, per la coalizione di centrosinistra c’è l’ex rettore Alberto Felice De Toni, che ha al suo fianco quattro liste: Pd, Azione Italia Viva, De Toni sindaco e Sinistra Verdi e Libertà; Ivano Marchiol, che promosse il referendum sulla pedonalizzazione di via Mercatovecchio, e che conta su Spazio Udine, Movimento 5 Stelle e Udine città futura, nonché l’ex alleato di Fontanini cinque anni fa, Stefano Salmè con Liberi Elettori-Io Amo Udine.

Tutti i candidati per le comunali a Udine.

STEFANO SALME’.

Liberi Elettori-Io amo Udine

EMANUELE ALABO’ nato il 06/09/1978 a DOLO (VE)

LUIGI ARMANO nato il 09/04/1972 a MONTREAL (CAN)

GIUSEPPE BARBA nato il 19/07/1971 a SCAFATI (SA)

PIERGIORGIO BERTOLI nato il 22/10/1959 a UDINE

MASSIMO BLASUTTO nato il 26/06/1967 a UDINE

MARCO BUSCEMA nato il 08/09/1973 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

MASSIMILIANO CANDOTTI nato il 11/12/1967 a UDINE

ALEX CARLUCCI nato il 16/10/1985 a TOLMEZZO (UD)

PAOLO CERVELLIN nato il 05/08/1970 a UDINE

DINO CONTRO nato il 29/07/1967 a UDINE

CARMELA CRISCENTI nata il 23/04/1959 a MARSALA (TP)

VINCENZO DI GIORGIO nato il 26/11/1970 a UDINE

FAUSTO DI SALVO nato il 07/08/1981 a SIRACUSA

MARTINA FABRIS nata il 30/10/1971 a UDINE

CRISTIAN FERUGLIO nato il 17/06/1974 a UDINE

SALVATORE GALIOTO nato il 30/08/1955 a CATANIA

HASMIK GHAZARYAN nata il 20/02/1957 a EREVAN (ARMENIA)

IRENE GIUROVICH nata il 10/12/1979 a UDINE

FRANCESCA GOBBI nata il 02/11/1969 a UDINE

VINCENZO LORUSSO nato il 21/02/1973 a BARI

EDOARDO MARINI nato il 12/03/1967 a UDINE

ANNA MARTINA nata il 28/07/1968 a SPILIMBERGO (PN)

MARIKA MARTINA nata il 31/08/1994 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

ANTONIO MICLAVEZ nato il 25/02/1956 a VIENNA (A)

MARTINA MODESTI nata il 05/08/1969 a UDINE

NATASCIA NIGRO nata il 19/05/1977 a UDINE

ALESSANDRA PAGNUTTI nata il 22/05/1967 a UDINE

ODINO PANASIA nato il 04/10/1972 a CHIARAMONTE GULFI (RG)

DANIELA PERISSUTTI nata il 18/02/1974 a UDINE

LORIS PICCINI nato il 16/11/1976 a UDINE

MAURIZIO RONCALI POLO nato il 22/03/1965 a COSEANO (UD)

MATTIA ROSSI nato il 26/07/1993 a LATISANA (UD)

ITALIA RUSSO nata il 28/10/1952 a FEROLETO DELLA CHIESA (RC)

EDI SANSON nato il 09/12/1963 a PALMANOVA (UD)

MARIA DEL ROCIO SIERRA CARDOZO nata il 26/10/1964 a BOGOTA’ (COLOMBIA)

ROCCO STASI nato il 04/06/1983 a POTENZA

ANDREA TEMPO nato il 27/12/1966 a UDINE

PAOLA VENTURIN nata il 20/01/1972 a QUINTO DI TREVISO (TV)

GIUSEPPE VIRGILIO nato il 20/04/1970 a UDINE

NICOLETTA VITALE nata il 06/01/1967 a UDINE

PIETRO FONTANINI.

Fontanini Sindaco

MARIANGELA FANTIN nata il 07/06/1967 a UDINE

SANDRO BASSI nato il 06/08/1955 a UDINE

VALERIO BERTOTTO nato il 15/01/1973 a TORINO

STEFANO CAUTERO nato il 14/06/1967 a UDINE

MAURIZIO DEL VECCHIO nato il 03/01/1955 a UDINE

ELISABETTA DI VICO nata il 10/05/1998 a UDINE

MICHELE DRI nato il 14/05/1988 a UDINE

DENIS DURISOTTO nato il 10/09/1955 a UDINE

GIACOMO FERROLI nato il 02/12/1984 a MANIAGO (PN)

MARIO FUMEI nato il 07/10/1950 a TOLMEZZO (UD)

ENRICO GIUFFRIDA nato il 14/07/1985 a CATANIA

SAIMIRA LAZE nata il 22/01/1989 a NOVAJ, SKRAPAR (ALBANIA)

FABIO MAGLIONE nato il 15/03/1980 a UDINE

GIULIA MANZAN nata il 14/03/1985 a PALMANOVA (UD)

PIERLUIGI MANAZZONI nato il 22/03/1970 a UDINE

LUCA MARTINIG nato il 11/06/1977 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

GIULIANA MASUINO nata il 05/04/1954 a MANZANO (UD)

ISABELLA MAZZALUPPI nata il 03/09/1967 a VERONA

GIUSEPPE MONTALTO nato il 05/04/1966 a UDINE

ANTONINO MORASSI nata il 28/05/1963 a TOLMEZZO (UD)

RAFFAELLA PALMISCIANO nata il 14/06/1964 a TRIPOLI (LIBIA)

MICHELE PERIS nato il 14/10/1989 a UDINE

ROBERTO PETRI nato il 28/03/1957 a UDINE

FRANCESCA PIANI nata il 01/04/1974 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

MARIA TERESA PIRILLO nata il 23/06/1951 a CROTONE

ALESSANDRA PITTILINI nata il 15/05/1994 a PALMANOVA

FABRIZIO PITTILINO nato il 30/05/1986 a UDINE

BICE PIZZI nata il 09/04/1977 a REGGIO DI CALABRIA

MARGHERITA PIZZO nata il 10/06/1957 a UDINE

ENEA PRECI nato il 07/03/1989 a LAC KRUJE (ALBANIA)

EDOARDO QUAGLIA nato il 29/06/1990 a TOLMEZZO (UD)

ALESSIO SAPPADA nato il 25/07/1980 a GEMONA DEL FRIULI (UD)

SAMANTA SCAINI nata il 05/07/1985 a TRIESTE

MATTEO TROGU nato il 07/11/2000 a UDINE

Identità Civica

LORIS MICHELINI nato il 25/09/1961 a UDINE

ANTONIO FALCONE nato il 20/05/1970 a UDINE

MICHELE ZANOLLA nato il 25/03/1965 a GORIZIA

GIANFRANCO DELLA NEGRA nato il 10/03/1947 a UDINE

CLAUDIO CATTAROSSI nato il 09/02/1961 a UDINE

GARY DI QUAL nato il 07/11/1985 a BOUDEVILLIERS (CH)

CHIARA MATTELIG nata il 29/12/1984 a UDINE

FRANCESCA CRESSATTI nata il 21/08/1976 a UDINE

MARIA-ROSITA CAGNINA nata il 07/09/1967 a UDINE

ANGELICA GIANCOLA nata il 08/04/1976 a MESAGNE (BR)

GIULIANO BINDELLA nato il 23/01/1952 a VILLA POMA (MN)

TANIA BORTOT nata il 08/11/1983 a FELTRE (BL)

ELEONORA BOTTO nata il 18/04/1974 a UDINE

MARIAN BRUNO nato il 01/09/1996 a SAN DANIELE DEL F. (UD)

FRANCESCO CASARELLA nato il 04/10/1963 a SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)

FRANCESCO CAUSIO nato il 04/06/1977 a TORINO

LUCA CORRADO nato il 12/04/1994 a UDINE

CHIARA COSATTI nata il 27/04/1977 a UDINE

MAURO DIANA (detto DETTORI) nato il 02/03/1991 a NUORO

ROBERTO FRANCESCHI nato il 26/06/1972 a UDINE

LUCIANO MAGLIONI nato il 15/10/1982 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

CRISTINA MAIERON nata il 21/06/1988 a TOGLIATTI (RUSSIA)

ELENA MARANCI nata il 12/01/1979 a AVOLA (SR)

ROBERTO MARIUZZA nato il 11/03/1962 a UDINE

VALENTINA MARTINIS nata il 30/11/1982 a UDINE

ANGELO MECCA nato il 21/11/1967 a POTENZA

GIUSEPPINA PASTINA (detta GIUSY) nata il 01/03/1965 a UDINE

FRANCESCO PINATTO nato il 03/10/1981 a UDINE

SANDRA RIGO nata il 18/01/1964 a UDINE

MARIO ROSARIO ROCCUZZO (detto MARIETTO) nato il 29/08/1964 a CATANIA

WALTER STRINGARO nato il 05/02/1942 a ARSIA (IT)

Lega Fvg per Salvini Premier

GRAZIANO PIZZIMENTI nato il 07/05/1961 a UDINE

ANTONELLA ABRAMO nata il 21/05/1962 a REMANZACCO (UD)

ENRICO ANDREUCCI FLORIO nato il 26/06/1992 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

CLAUDIA BASALDELLA nata il 30/11/1991 a UDINE

FRANCO BATTINI nato il 25/10/1967 a VARESE

MARCO BERNARDIS nato il 01/03/1972 a UDINE

FABRIZIO BERNETTI nato il 04/12/1963 a TRIESTE

SONIA BORTOLUSSI nata il 07/02/1967 a UDINE

DAVIDE CAVIGLIA nato il 08/05/2000 a UDINE

ALESSANDRO CIANI nato il 21/07/1990 a UDINE

GIOVANNA COMINO nata il 26/03/1948 a UDINE

CATERINA COMISSO nata il 30/04/1943 a TEOR (UD)

MARIO CRICHIUTTI nato il 21/08/1956 a UDINE

ANDREA CUNTA nato il 11/04/1967 a MONFALCONE (GO)

MARILENA DOMINI nata il 16/09/1970 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

GIULIA FERRAMOSCA AGOSTINELLI nata il 15/12/1994 a UDINE

FABIO FORABOSCO nato il 14/11/1980 a UDINE

PAOLO FORAMITTI nato il 13/11/1957 a UDINE

MAURIZIO FRANZ nato il 28/08/1960 a UDINE

DOMENICO FRESCURA nato il 14/06/1955 a UDINE

LORENZA IOAN nata il 05/01/1981 a TOLMEZZO (UD)

FRANCESCA LAUDICINA nata il 02/07/1965 a UDINE

MARIA LESIZZA detta LUISA nata il 07/09/1959 a UDINE

ALBERTO LIUZZI nato il 25/02/1974 a UDINE

PAOLO MACORIGH nato il 19/02/1977 a UDINE

LORENZO MADARO nato il 06/08/1963 a UDINE

DARINKA MAITI nata il 01/10/1946 a SELO (SLOVENIA)

ELISABETTA MARIONI in CANDOLINI nata il 27/02/1954 a UDINE

CARLO PAVAN nato il 19/04/1967 a UDINE

DANIELA PELAGATTI nata il 25/05/1966 a ROMA

VERONICA PIAZZA nata il 21/01/1981 a UDINE

MARIO PITTONI nato il 28/11/1950 a UDINE

CRISTIAN ROSSO nato il 17/04/1973 a UDINE

CRISTINA SCROSOPPI nata il 14/04/1956 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

MARCO SPIGAROLLO nato il 02/12/1985 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

MASSIMO SPOLADORE nato il 29/12/1982 a TOLMEZZO (UD)

FILIPPO TONEATTI nato il 03/04/1974 a PALMANOVA (UD)

VALENTINO TONI nato il 14/04/2000 a PALMANOVA (UD)

MARIO ZUFFERLI nato il 11/01/1954 a DRENCHIA (UD)

PAOLO ZULLO nato il 01/01/1960 a LA SPEZIA

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

LUCA ONORIO VIDONI nato il 26/09/1998 a TRIESTE

SILVANA OLIVOTTO nata il 27/06/1953 a GRADO (GO)

ANTONIO PITTIONI detto NELLO nato il 12/03/1964 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

MARCO VALENTINI nato il 17/02/1972 a UDINE

FRANCESCO BACCARINI nato il 31/12/1991 a UDINE

LUISA BINDONI nata il 04/09/1961 a GORIZIA

LUCA BOVIO nato il 03/12/1970 a TRIESTE

SILVIA BOSCARELLO nata il 16/04/1983 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

MASSIMILIANO BRAIDA nato il 23/07/1965 a UDINE

GIORGIA CALCINA nata il 17/01/1973 a TRIESTE

SILVIO CASANOVA nato il 25/09/1956 a AGEROLA (NA)

EVA CASTELLANI nata il 03/01/2005 a UDINE

ROBERTO COSEANO nato il 08/03/1982 a UDINE

GIANNI CROATTO nato il 29/07/1953 a UDINE

FAUSTO DEGANUTTI nato il 24/03/1950 a UDINE

MIRIAM DI VICO nata il 12/12/1966 a UDINE

SVETLANA DONEA nata il 05/12/1972 a STEFAN-VODA (MOLDAVIA)

BEATRICE FABBRO nata il 18/10/1966 a UDINE

ORAZIO FAZZIO nato il 07/10/1979 a CATANIA

ALFONSINA FRATTASIO nata il 27/10/1958 a TOLMEZZO (UD)

ALBERTO GODIO nato il 09/04/1996 a PALMANOVA (UD)

STEFANO GOS nato il 17/08/1964 a UDINE

GIOVANNI GOVETTO nato il 25/01/1980 a UDINE

FRANCESCO GUARDABASCIO nato il 07/03/1970 a ANCONA

CIRO GUARRO nato il 12/06/1977 a TORRE ANNUNZIATA (NA)

SONIA MANENTE nata il 05/07/1966 a LATISANA

MARCO MARSICO nato il 27/06/1963 a UDINE

MADDALENA MAZZOLENI nata il 11/08/1965 a UDINE

MAURO PIZZO nato il 15/06/1980 a UDINE

SILVIA PELIZZO nata il 12/09/1971 a CONEGLIANO (TV)

PAOLO PERTUSATI nato il 03/01/1967 a UDINE

ALICE REBBELATO nata il 17/10/1992 a UDINE

RICCARDO ROSSETTO nato il 16/08/1962 a UDINE

ROBERTO SALMASO nato il 30/05/1951 a ROSARIO (ARGENTINA)

FABIO SANTINI nato il 31/03/1963 a UDINE

ESTER SORAMEL nata il 24/08/1974 a UDINE

ANDREA TANDA nato il 27/08/1965 a SASSARI

MARCELLO VANTAGGIATO nato il 17/04/1963 a COPERTINO (LE)

PAOLO VENCATO nato il 06/11/1965 a UDINE

THOMAS VESNAVER nato il 25/08/1989 a UDINE

Unione di Centro

CLAUDIA GIORGIUTTI nata il 02/04/1964 a UDINE

MIRKO BORTOLIN nato il 13/10/1972 a PORDENONE

CHIARA ADORINI nata il 02/05/1984 a UDINE

THOMAS BIONDI nato il 22/09/1982 a UDINE

GIGLIOLA DORDOLO nata il 24/10/1966 a UDINE

ROBERTO BOARO nato il 30/04/1961 a MARTIGNACCO (UD)

ANNA LANDRISCINA nata il 09/07/1972 a UDINE

CLAUDIO CARLEVARIS nato il 03/11/1955 a UDINE

MARIA-CRISTINA MERLUZZI nata il 16/08/1960 a UDINE

SANDRO DE PAOLI nato il 11/04/1974 a LUSSEMBURGO

HILARY MODENA nata il 02/12/1987 a RIVA DEL GARDA (TN)

GIOVANNI DE STEFANO nato il 07/11/1958 a PIETRELCINA (BN)

ANASTASIA PALIY nata il 15/02/1992 a LEOPOLI (UCRAINA)

MASSIMILIANO DI MARCO nato il 17/11/1999 a UDINE

PATRIZIA PITTIA nata il 20/04/1955 a UDINE

LUIGI FORCINITI nato il 02/09/1950 a LONGOBUCCO (CS)

CRISTINA STRAPPAZZON nata il 23/03/1981 a BASSANO DEL GRAPPA (VI)

PAOLO GHELLER nato il 04/03/1963 a UDINE

BARBARA VIEZZI nata il 06/01/1971 a UDINE

FILIPPO EMANUELE OGLIASTRO nato il 30/09/1981 a PALERMO

ELISA VISINTIN nata il 10/04/2000 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

LUIGINO PASSERINI nato il 04/06/1951 a FAGAGNA (UD)

RITA ZUCCHET nata il 17/03/1956 a AMPEZZO (UD)

MARCO PIVA nato il 13/08/1965 a UDINE

VALTER DOMENICO ROTTER BERTON nato il 22/05/1960 a PRATO CARNICO (UD)

LUIGI SCALA nato il 06/12/1992 a GEMONA DEL FRIULI (UD)

FEDERICO TOSO nato il 09/09/1959 a UDINE

LUCA ZANOR nato il 14/09/1977 a UDINE

LUIGI ZARRA nato il 29/06/1948 a TORRE ANNUNZIATA (NA)

SANDRO ZUCCHET nato il 23/12/1960 a AMPEZZO (UD)

Forza Italia

GIOVANNI BARILLARI nato il 02/02/1966 a UDINE

ENRICO BERTI nato il 06/07/1964 a PORTOGRUARO (VE)

FABRIZIO CIGOLOT nato il 21/09/1956 a AVIANO (PN)

PAOLO PIZZOCARO nato il 04/05/1954 a UDINE

OFORI APPIAH nato il 14/09/1966 a KUMASI (GH)

ETTORE GUIDO BASIGLIO RIBAUDO detto RIBAUDO nato il 10/09/1966 a PALERMO

ERMANNO BAZAN nato il 01/05/1964 a UDINE

CAMILLA BELTRAMINI nata il 10/03/1983 a UDINE

FABRIZIO BORRACCI nato il 13/10/1968 a UDINE

RENATO CANDOTTI nato il 24/09/1948 a PREONE (UD)

GIOVANNINA CECCHINI nata il 01/03/1954 a UDINE

MARIO CIARALLI nato il 09/09/1947 a CAMPOFILONE (AP)

ISABELLA DE GIGLIO nata il 04/11/1976 a BARI

GAIA DELLA LONGA nata il 18/06/2002 a UDINE

FRANCESCA FAVIT nata il 30/11/1976 a UDINE

MARINA FLAPPO nata il 30/03/1960 a UDINE

ROBERTO GAVAZZA nato il 26/05/1960 a UDINE

VALENTINA GRABERI nata il 15/01/1994 a CAGLIARI

GABRIELLA LODOLO nata il 22/07/1961 a POZZUOLO DEL FRIULI (UD)

FABIOLA LOZER nata il 11/05/1972 a TOLMEZZO (UD)

GESUFATTO MARCHIO nato il 16/03/1981 a PETRONA’ (CZ)

MARINA MATTIOLI nata il 06/11/1975 a UDINE

CYNTHIA MONDEJAR nata il 26/03/1978 a LIMA (PE)

LUIGI NARDINI detto GIGI nato il 12/07/1951 a PREPOTTO (UD)

MARCELLO NOBILE nato il 28/04/1978 a UDINE

AMEDEO PLAZZOTTA nato il 20/06/1988 a UDINE

MARIA GRAZIELLA ROVERETTO nata il 13/09/1952 a RAVASCLETTO (UD)

MARIA-CRISTINA VENTURINI nata il 25/05/1970 a UDINE

RITA VENUTI nata il 18/11/1963 a UDINE

ELENA VIERO nata il 01/05/1974 a SCHIO (VI)

ALBERTO FELICE DE TONI.

Partito Democratico

ALESSANDRO VENANZI nato il 16/10/1981 a UDINE

ELEONORA MELONI nata il 01/04/1984 a TRIESTE

CARLO GIACOMELLO nato il 09/08/1961 a UDINE

EUGENIA BENIGNI nata il 19/04/1967 a UDINE

CARMELO ATTINA’ (detto CLAUDIO) nato il 01/01/1959 a MESSINA

VERUSKA COLOMBARO nata il 28/08/1977 a PALMANOVA (UD)

GIANCARLO BALLOTTA nato il 26/08/1990 a SIRACUSA

BARBARA CRUCIATTI nata il 09/08/1969 a UDINE

IACOPO CAINERO nato il 31/10/1995 a UDINE

MANUELA DANIEL nata il 26/09/1976 a PORDENONE

MARCO CHIOZZI (detto ALDO) nato il 04/06/1990 a MANTOVA

CARLA DE WRACHIEN nata il 06/09/1956 a UDINE

CARLO CICOTTO nato il 23/01/1963 a UDINE

EMMA FERRARI nata il 06/06/2003 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

FRANCESCO DE BENEDETTO nato il 20/07/1952 a UDINE

CHIARA GALLO nata il 10/08/1950 a SARNO (SA)

SERGIO DELL’ANNA nato il 23/03/1955 a UDINE

ALIDA LIBERALE nata il 20/08/1951 a UDINE

MAURO GANDOLFO nato il 21/11/1971 a TRIESTE

AURORA LLESHAJ nata il 11/05/1993 a VLORE (ALBANIA)

STEFANO GASPARIN nato il 09/09/1959 a UDINE

CRISTINA NAZZI nata il 22/12/1967 a MILANO

FRANCO GORTAN nato il 18/05/1951 a UDINE

ANNA PAOLA PERATONER nata il 27/03/1973 a UDINE

MICHELE LISIO nato il 19/07/1979 a LECCO

MARGHERITA SUSANNA nata il 15/06/1993 a UDINE

MATTEO MANSI nato il 25/06/1954 a MONTE SANT’ANGELO (FG)

ROSI TOFFANO nata il 23/09/1966 a UDINE

PAOLO MARSICH nato il 31/07/1966 a UDINE

CAROLINA ZANIER nata il 02/10/1982 a UDINE

MARINO MILESI nato il 06/10/1958 a ORNICA (BG)

GALLIANO MOREALE nato il 24/08/1958 a UDINE

DENIS NODALE nato il 31/07/1976 a UDINE

GIOVANNI NONINO nato il 27/08/1948 a UDINE

ANDREA PARLATI nato il 17/05/1962 a UDINE

ANDREA ROSSI nato il 18/11/1958 a UDINE

UMBERTO SISTARELLI nato il 09/01/1954 a MILANO

SALVATORE SPITALERI nato il 30/09/1967 a UDINE

ANDREA TANDELLE nato il 22/02/1970 a PORDENONE

LORENZO TOMASINI nato il 04/11/2003 a UDINE

Azione Italia Viva

AUGUSTO BURTULO nato il 29/06/1951 a UDINE

ANDREA ZINI nato il 07/01/1966 a UDINE

PIERENRICO SCALETTARIS nato il 03/11/1983 a UDINE

ALESSANDRO ABBATE nato il 07/05/1985 a SALERNO

ANTONIO ABRAMO nato il 16/08/1962 a BOLOGNA

ANNA ADDO TWUM nata il 08/09/1993 a UDINE

ROCCO AMICO nato il 11/09/2003 a UDINE

ILEANA AXUC nata il 21/12/1976 a SATU MARE (RO)

CATERINA BERTOLI nata il 21/04/1959 a UDINE

PATRIZIA BIANCO nata il 29/03/1986 a UDINE

GABRIELLA BUCCO nata il 17/10/1951 a TOLMEZZO (UD)

GIOVANNI BUZZI detto GIANNI nato il 29/12/1949 a VILLACH WARMBAD (AUSTRIA)

MASSIMILIANO CANDOLFI nato il 05/05/1987 a CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

LUIGI CASATTA nato il 11/01/1982 a UDINE

MARIELLA CIANI nata il 25/05/1955 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

GIULIO CICIRELLI detto CICCI nato il 25/05/1989 a SASSARI

ALESSANDRO COLAUTTI nato il 10/09/1954 a PAVIA DI UDINE (UD)

LUCA DEL PONTE nato il 17/02/1950 a TAVAGNACCO (UD)

DANIELE DEOTTO nato il 31/05/1987 a UDINE

MONJA ERCOLI nata il 20/02/1973 a FERMO (AP)

FABIO FIRMANI nato il 20/02/1963 a UDINE

ROBERTO GALEAZZI nato il 23/01/1954 a VENEZIA

MICHELANGELO GIUMANINI nato il 01/10/1964 a MILANO

ROBERTO LAUDANI nato il 21/05/1969 a UDINE

NICOLA MANTINEO nato il 20/09/1977 a UDINE

MARIA TERESA MATTIUSSI nata il 14/08/1957 a MONTFERMEIL (FRANCIA)

ANITA MODONUTTI nata il 10/08/1949 a UDINE

ALESSANDRA PASCOLO nata il 16/10/1957 a UDINE

TERESA POLES nata il 25/08/1993 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

DAVIDE POLO nato il 22/09/1998 a MONFALCONE (GO)

CRISTINA POZZO nata il 25/12/1957 a UDINE

ROBERTO SIMONETTI nato il 27/10/1978 a TRIESTE

PATRIZIA SITTARO nata il 28/03/1974 a UDINE

ANNALISA TROIANO nata il 04/10/1962 a UDINE

SILVIA VALENT nata il 16/02/1978 a UDINE

SIMONE VARESANO nato il 20/01/1995 a CORATO (BA)

ELENA VOGRIC nata il 12/07/1965 a GORIZIA

CARLA ZANIER nata il 06/10/1950 a OVARO (UD)

DANIELE ZOLETTO nato il 12/02/1997 a UDINE

De Toni Sindaco

RITA NASSIMBENI nata il 30/06/1960 a SPILIMBERGO (PN)

FEDERICO ANGELO PIRONE nato il 21/12/1987 a UDINE

STEFANIA GARLATTI-COSTA nata il 08/07/1963 a UDINE

ALESSANDRO TESOLAT nato il 17/06/1958 a UDINE

ANTONELLA ELOISA GATTA nata il 06/07/1976 a VARESE

LORENZO PATTI nato il 01/07/1985 a AGARTALA – ASSAM (IND)

DANIELA VISMARA nata il 20/10/1962 a UDINE

STEFANO NAZZI nato il 13/01/1962 a UDINE

GEA ARCELLA nata il 19/03/1965 a POMPEI (NA)

FRANCO ALOI nato il 23/08/1966 a UDINE

ADRIANA BATTISTUTTA nata il 17/12/1957 a MOGADISCIO (SO)

ALFREDO BARCHI nato il 01/04/1956 a POVIGLIO (RE)

SUSANNA CARDINALI nata il 17/05/1953 a ROMA

SMITH-OWUSU BURLON ADU nato il 15/02/1993 a UDINE

JENNIFER CECONI nata il 20/05/1991 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

ALESSANDRO CABRONI nato il 20/08/1969 a GORIZIA

SUSANNA DE MAIO nata il 01/07/1986 a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)

LORENZO CROATTINI nato il 31/08/1957 a UDINE

ELISA FEDELE nata il 25/02/2003 a PALMANOVA

PAOLO ERMANO nato il 19/02/1979 a UDINE

YLENIA INTARTAGLIA nata il 30/10/1995 a UDINE

NICHOLAS GARUFI nato il 18/05/2000 a UDINE

ERIKA LIEVORE nata il 15/09/1977 a LATISANA

LUCA GASPAROTTO nato il 26/02/1996 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

ALESSANDRA LOVO nata il 10/05/1987 a UDINE

DAVIDE GOLLIN nato il 06/11/1966 a CASTELFRANCO VENETO (TV)

MANUELA MAULE nata il 18/05/1962 a VENEZIA

GIORGIO JANNIS nato il 21/06/1967 a UDINE

CLAUDIA MILOCCO nata il 21/02/1981 a PORDENONE

GIUSEPPE PITTINO nato il 11/07/1956 a UDINE

MARIA PIANI nata il 08/04/1952 a UDINE

DAVIDE RIGONAT nato il 17/05/1968 a GORIZIA

ANNA PIGHIN nata il 19/06/1989 a UDINE

RAFFAELE TESTOLIN nato il 20/11/1949 a BREGANZE (VI)

MARIA LIANA RIGUTTO nata il 10/03/1962 a MANIAGO (PN)

DUCCIO VALENTE nato il 15/10/1973 a UDINE

CHIARA TARGHETTA nata il 03/03/1977 a CONEGLIANO (TV)

ALESSANDRO VIGNA nato il 30/09/1962 a UDINE

EMANUELA ZERBI nata il 29/01/1968 a MANTOVA

ALBERTO ZANIER nato il 28/11/1960 a UDINE

Alleanza Verdi Sinistra

ARIANNA FACCHINI nata il 21/06/1996 a ROMA

ANTONIO BONDAVALLI nato il 17/01/1966 a PESCHIERA DEL GARDA (VR)

CLAUDIO VICENTINI nato il 22/08/1981 a PALMANOVA (UD)

ROBERTA BASSO nata il 07/10/1971 a UDINE

SEBASTIANO BADIN nato il 08/10/1992 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

CHIARA BERGIANTI nata il 23/08/1973 a UDINE

KOFI BONSU nato il 09/09/1986 a ACCRA (GHANA)

ROBERTA BIDASSI nata il 16/02/1966 a UDINE

ROBERTO CERRETELLI nato il 02/01/1953 a UDINE

PATRIZIA BORTOLOTTI nata il 11/12/1973 a UDINE

ROBERTO COCCHI nato il 04/01/1953 a UDINE

FEDERICA FILLIGOI nata il 16/01/1967 a UDINE

MARC DE LORENZI nato il 17/08/1962 a CHARLEROI (B)

GIULIA HARUNI nata il 29/09/1995 a PALMANOVA (UD)

ANDREA DI LENARDO nato il 12/04/1994 a GEMONA DEL FRIULI (UD)

GAIA JASIAK nata il 10/08/1996 a CATANIA

WANNI CARLO FERRARI nato il 21/02/1947 a SERRAVALLE A PO (MN)

FRANCESCA MANCA nata il 23/04/1972 a UDINE

LUCA GADDI nato il 24/03/1962 a GRADO (GO)

ESTER PARUSSINI nata il 11/12/2001 a UDINE

GIOVANNI LA ROCCA nato il 23/06/1999 a MOTTA DI LIVENZA (TV)

ALESSANDRA PERES nata il 22/03/2001 a UDINE

FABIANO MICELI nato il 14/11/1954 a UDINE

ELEONORA PITIS nata il 18/09/1999 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

EMANUEL OIAN nato il 13/02/1998 a TOLMEZZO (UD)

FRANCESCA PITIS nata il 17/08/2000 a UDINE

NICCOLO’ PALMISCIANO nato il 15/05/1996 a ROMA (RM)

MARIANNA PITIS nata il 17/04/1982 a UDINE

MASSIMILIANO ROMANELLO nato il 16/06/2003 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

DANIELA PORTEGRANDI nata il 30/12/1951 a UDINE

ANDREA SANDRA nato il 10/12/1963 a SANREMO (IM)

PAOLA SAITTA nata il 10/04/1984 a TRIESTE (TS)

FRANCESCO SILVESTRI nato il 12/03/1970 a VENEZIA

MARISA SALAMONE nata il 13/12/1994 a MUSSOMELI (CL)

AMI TONDELLO nato il 05/04/1999 a UDINE

LIDIA SIEGA nata il 08/02/1972 a BATTIPAGLIA (SA)

FRANCESCO VENTUROSO nato il 13/08/1997 a SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)

PATRIZIA SILVESTRO nata il 12/10/1962 a MESSINA

FRANCESCA STELLA nata il 09/12/1982 a UDINE

CHIARA VERSOLATO nata il 17/10/2000 a UDINE

IVANO MARCHIOL.

Spazio Udine-Ivano Marchiol Sindaco

CHIARA DAZZAN nata il 04/09/1977 a UDINE

ALBERTO ANDRIOLA nato il 17/09/1960 a UDINE

ONDINA ANGELI nata il 31/05/1969 a UDINE

LUCA CESARANO nato il 24/02/1987 a UDINE

SILVIA BIONDI nata il 30/09/1979 a CITTA’ DI CASTELLO (PG)

AMERICO CHERICI nato il 23/06/1944 a SESSA AURUNCA (CE)

SILVIA CANCIANI nata il 05/09/1973 a UDINE

FRANCESCO COLLAVINO nato il 23/10/1987 a UDINE

SILVIA COLLE nata il 12/11/1968 a UDINE

DAVIDE MARIA DE NARDO nato il 15/07/2003 a PALMANOVA (UD)

LAURA DE LUCA nata il 27/02/1970 a UDINE

CLAUDIO DEL MESTRE nato il 25/05/1957 a UDINE

CRISTINA DEL FRATE nata il 01/07/1986 a PALMANOVA (UD)

MATTEO DRIUSSI nato il 24/03/1987 a UDINE

ROSARIA FASIOLO – detta Rosi nata il 11/04/1956 a UDINE

ANTONIO GIUSA nato il 19/07/1955 a CATANIA (CT)

ANTONELLA FIORE nata il 28/08/1976 a UDINE

ANDREA MARCUZZI nato il 10/03/1968 a UDINE

CRISTINA FRANZIL nata il 30/12/1964 a UDINE

ANDREA MARIN nato il 08/05/1973 a UDINE

ANNA LAZZATI nata il 03/07/1987 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

RICCARDO MAZZETTI nato il 05/08/1986 a PORDENONE (PN)

MIRIAM MASOTTI nata il 17/08/1974 a UDINE

ROLANDO MESSETTI nato il 04/01/1984 a GEMONA DEL FRIULI (UD)

MONICA MAZZITELLI nata il 24/02/1969 a UDINE

LUCA OGNIBENE nato il 09/09/1972 a UDINE

SILVIA PONTON nata il 23/04/1998 a UDINE

SANDRO ORLANDO nato il 09/02/1968 a POTENZA (PZ)

LUCIA PONTON nata il 16/04/2002 a UDINE

GIORGIO PARISI nato il 26/03/1985 a UDINE

GIUSEPPA PRESTI nata il 21/11/1985 a TAORMINA (ME)

MATHIEU SCIALINO nato il 21/12/1983 a UDINE

IRENE RIZZI nata il 21/05/1983 a GEMONA DEL FRIULI (UD)

NICOLA SKERT nato il 05/02/1972 a UDINE

VALENTINA SALIMBENI nata il 29/09/1991 a CASSANO ALLO IONIO (CS)

ANTONIO SORTINO nato il 20/02/1978 a RAGUSA (RG)

SILVIA STEFANELLI nata il 19/07/1967 a UDINE

SERENA STOCCO nata il 18/05/1978 a PALMANOVA (UD)

CECILIA TIBALDESCHI nata il 11/12/1981 a UDINE

MARTA VIGNA nata il 25/11/1984 a LATISANA (UD)

Movimento 5 Stelle

DOMENICO LIANO nato il 20/01/1969 a DETROIT (USA)

PIERLUIGI ARMENANTE nato il 06/06/1985 a NOCERA INFERIORE (SA)

GIOVANNI BERTINI nato il 30/12/1972 a UDINE

ELENA BIANCHI nata il 30/07/1967 a UDINE

MAURIZIO BUSOLINI nato il 31/08/1959 a UDINE

LUIGINO CASARSA nato il 21/06/1952 a UDINE

ROSANNA CIMENTI nata il 30/04/1961 a SIERCK LES BAINS (FRANCIA)

MICHELE COMENTALE nato il 11/09/1962 a CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)

LOREDANA D’ANTONI nata il 01/04/1964 a LUCERNA (SVIZZERA)

ROBERTA DE CESARE nata il 07/03/1961 a ROMA

GIUSEPPE DE MARCO nato il 14/07/1980 a BARI

VLADIMIRO DE PAULI nato il 07/02/1946 a UDINE

STEFANIA FACCHIN nata il 09/01/1989 a UDINE

GIULIANA FARACA nata il 08/07/1947 a PEDACE (CS)

SILVIO GIRONI nato il 20/03/1976 a SESTO SAN GIOVANNI (MI)

FLAVIO LARATRO nato il 17/11/1986 a FOGGIA

GIUSEPPE MARRAZZO nato il 21/12/1989 a NOCERA INFERIORE (SA)

ROBERTA MILOCCO nata il 15/06/1969 a UDINE

VINCENZO PERRONE nato il 26/10/1958 a COSENZA

EUGENIA SELENATI nata il 16/06/1967 a TOLMEZZO (UD)

DAVIDE DOMENICO TAMMARO nato il 11/11/2001 a UDINE

MASSIMO TOMASETIG nato il 07/04/1972 a BRIG (CH)

MAURIZIO TOMASETIG nato il 21/07/1970 a KARLSRUEH (GERMANIA)

GIORGIO VALENTINI nato il 03/09/1999 a MONZA (MI)

NICOLA VITALE nato il 09/04/1986 a TORRE DEL GRECO (NA)

EDI ZAMBON nato il 01/05/1957 a FIUMICELLO (UD)

LUCIA ZULIANI nata il 24/11/1955 a LAUCO (UD)

Udine città futura

ANNA MANFREDI nata il 03/06/1962 a UDINE

ANDREINA BARUFFINI GARDINI nata il 27/08/1965 a FOGGIA

SELENE ANTONUCCI nata il 06/07/1997 a BARLETTA (BA)

LORELLA AGOSTO – detta Luce nata il 20/07/1967 a UDINE

PEPPINO CHIAVAROLI nato il 31/01/1958 a PESCARA

GAIA BARACETTI nata il 02/10/1983 a UDINE

TULLIO COMUZZI nato il 17/10/1990 a UDINE

PAOLA BOCIN nata il 22/06/1960 a UDINE

FABIO DEL BIANCO nato il 20/03/1973 a UDINE

LAURA BRESSANELLO nata il 14/03/1976 a PALMANOVA (UD)

ALBERTO FANTONI nato il 12/02/1944 a UDINE

LAURA COSCO nata il 21/11/1979 a TRADATE (VA)

LUCA FANTONI nato il 26/04/1971 a UDINE

ELISA D’ANDREA nata il 16/12/1997 a UDINE

JACOPO FERRARA nato il 21/01/1991 a URBINO (PU)

BIANCA DEL BUONO nata il 11/09/1993 a PISA

CARLO LONDERO nato il 19/04/1983 a GEMONA DEL FRIULI (UD)

LUISA GASTALDO nata il 24/02/1958 a TARCENTO (UD)

MAURIZIO LUBRANO nato il 15/01/1976 a POZZUOLI (NA)

ALMAZ WELDESILASSIE KAHSAY nata il 16/03/1982 a ADIGRAT (ETIOPIA)

MASSIMO NAZZI nato il 06/08/1964 a UDINE

GABRIELLA NADALET nata il 01/03/1946 a UDINE

MATTEO POLO nato il 05/01/1992 a MONFALCONE (GO)

TIZIANA PASIAN nata il 22/05/1967 a LATISANA (UD)

VALERIO RAINERO nato il 22/08/1958 a LUCERNA (CH)

PAOLA PEGORARO nata il 29/11/1975 a UDINE

CHRISTIAN TOMADINI nato il 06/05/1971 a UDINE

GAIA TOMADINI nata il 03/12/1999 a UDINE

RODOLFO ZUCCO nato il 23/05/1966 a FELTRE (BL)

GIUSEPPINA TRIFILETTI nata il 20/02/1946 a PACHINO (SR)

CHIARA ZANETTI nata il 27/09/1952 a SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)