A Udine fa tappa il Zanzara Tour Day per la lotta alle zanzare.

Il progetto, organizzato dalla Regione FVG insieme ai Comuni aderenti, prevede una ulteriore giornata informativa rivolta a tutti i cittadini che, giovedì primo agosto dalle ore 8 alle ore 15, potranno recarsi allo stand informativo predisposto dall’impresa “Servizi innovativi” in piazza Duomo, per ritirare i blister gratuiti e richiedere informazioni relative alla prevenzione.

“Continuano le attività predisposte dal Comune di Udine” spiega l’assessora all’Ambiente Eleonora Meloni. “Oltre alla disinfestazione delle aree verdi, dei cimiteri e delle 20.000 caditoie cittadine con pastiglie biodegradabili, si aggiungono le tappe del tour in collaborazione con la Regione che prevede la distribuzione dei blister anti zanzara per i cittadini. Oltre alla fornitura dei kit il personale sarà a disposizione per dare tutte le informazioni necessarie per difendersi dalle zanzare nei propri giardini”.

Presso lo stand verranno distribuiti gratuitamente quindi:

blister ecologici per uso domestico

coupon informativi

quadernino gioco “ZANZARA TI DO IO LA CACCIA” da colorare e disegnare per bambini con gadget

Negli ultimi anni il Comune ha aderito ad un progetto sperimentale, volto all’eco-sostenibilità della lotta alle zanzare, al quale è stata affiancata una campagna di comunicazione orientata alla sensibilizzazione dei cittadini sull’argomento. L’azione svolta dal Comune sulle aree pubbliche, per essere pienamente efficace, necessita dell’apporto collaborativo di tutti i cittadini.

I blister gratuiti sono utili per ampliare gli interventi di disinfestazione anche nelle aree private, mentre il materiale informativo illustra i comportamenti responsabili più efficaci nel contenimento della diffusione della zanzara tigre.