Udinese e Dacia verso l’addio, si cerca un nuovo sponsor

Si dividono le strade tra Udinese e Dacia.

È in dirittura d’arrivo la lunga collaborazione tra l’Udinese Calcio e Dacia, la casa automobilistica rumena facente parte del Gruppo Renault. La storia di questa partnership è iniziata ben quindici anni fa, il 21 dicembre 2008, quando Dacia subentrò a Lotto come main sponsor della squadra bianconera. Quell’anno, l’Udinese, allenata da Pasquale Marino, raggiunse i quarti di finale in Coppa UEFA, un traguardo storico per il club.

Durante questi anni di collaborazione, il logo di Dacia è stato ben visibile sulle tre maglie della prima squadra dell’Udinese. Inoltre, dal 2016, Dacia ha sponsorizzato anche il nuovo stadio della squadra, anche se la scelta non è piaciuta ai più affezionati del nome “Stadio Friuli“.

Verso la fine della collaborazione.

La partnership tra Udinese Calcio e Dacia giungerà alla sua conclusione il prossimo 30 giugno e, allo stato attuale, è improbabile che venga rinnovata. Questa decisione non è dovuta a contrasti tra le due parti, anzi: sia l’Udinese Calcio che Dacia (e il Gruppo Renault) sono sempre stati in prima linea nella promozione dell’ecosostenibilità e della tutela dell’ambiente. Tuttavia, sembra che il Gruppo Renault abbia deciso di intraprendere una nuova strada e di adottare una diversa politica nelle sue strategie di marketing, sponsorizzando manifestazioni, gruppi e società che non sono direttamente legati allo sport.

Nel corso degli anni, Dacia ha anche attirato l’attenzione dei tifosi dell’Udinese e del pubblico italiano in generale attraverso originali operazioni di marketing. Ad esempio, sono stati organizzati concorsi e iniziative a premi, come quello che ha permesso a un professionista di vedere il proprio logo sulle maglie dell’Udinese per una domenica. Inoltre, c’è stato il “Dacia Family Project”, che ha dato la possibilità a venti future mamme di accompagnare i giocatori dell’Udinese e del Napoli in campo nel 2016, con l’obiettivo di incoraggiare le famiglie a tornare allo stadio.

Nonostante la fine imminente della partnership, l’eredità di questa collaborazione tra Udinese e Dacia sarà sicuramente ricordata. La sponsorizzazione di Dacia ha contribuito al successo sportivo e all’immagine del club, offrendo inoltre interessanti opportunità di coinvolgimento per i tifosi. Ora, mentre Udinese e Dacia si apprestano a percorrere strade separate, rimarrà da vedere quale sarà il prossimo capitolo per la società bianconera.