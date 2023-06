Il governatore Fedriga ai funerali di Silvio Berlusconi.

Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha voluto ricordare l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a margine dei funerali di Stato celebrati nel pomeriggio nel Duomo di Milano. Presente alla cerimonia, al fianco del governatore, l’assessore alla Salute con delega alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi.

“Nel rendere omaggio a Silvio Berlusconi, oggi il Friuli Venezia Giulia ha voluto portare il proprio ultimo saluto non solo al fondatore della seconda repubblica ma a un protagonista assoluto della vita del nostro Paese – ha commentato il governatore Fedriga – . Uomo di visione e di straordinarie capacità manageriali e doti umane, grazie al suo impegno si sono potute scrivere alcune delle pagine più importanti della storia dell’Italia repubblicana. La politica, l’imprenditoria e lo sport perdono quindi, con la sua scomparsa, un vero e proprio punto di riferimento”.

“Una perdita drammatica per chi gli ha voluto bene, per il suo partito e per noi alleati di governo – secondo Fedriga – ma anche per un Paese che, da domani, dovrà fare i conti con un lascito morale e politico che non deve essere posto in discussione dalle dichiarazioni, scomposte e irrispettose, rese in queste ore da alcuni esponenti dell’opposizione”.

Riccardi: “L’Italia intera si è fermata per salutare un uomo di Stato”

“L’Italia intera si è fermata per salutare un uomo di Stato. Non ho vissuto una partecipazione di maniera, ma intensa e non convenzionale. C’erano tutti i protagonisti delle sue imprese politiche, sportive, dello spettacolo e della televisione, chi lo ha sostenuto o contrastato, chi l’ha seguito sempre e chi ha preso altre strade. Quello che probabilmente avrebbe voluto”. Queste le parole dell’assessore regionale alla Salute con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi.