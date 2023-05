Udinese-Napoli, deciso l’orario definitivo della partita al Friuli

L’orario di Udinese Napoli.

Dopo lo slittamento della partita, spostata a giovedì 4 maggio invece della data originaria di oggi, martedì 2 maggio, non ci sono stati altri cambiamenti: la partita Udinese Napoli si giocherà alle 20.45 allo Stadio Friuli, anche se inizialmente era stato chiesto di anticiparla alle 18.

La decisione definitiva è arrivata in seguito ad un doppio vertici nelle Prefetture di Udine e di Napoli. Quella di giovedì potrebbe essere la partita della festa scudetto per la squadra partenopea e l’atmosfera si preannuncia molto calda, anche considerando l’altolà dei tifosi bianconeri che hanno annunciato di non voler vedere festeggiamenti “di alcun tipo da parte dei tifosi napoletani”, dichiarazioni che hanno causato molte polemiche in città.

Al termine del comitato ordine e sicurezza dedicato alla festa scudetto, è stato anche annunciato che allo Stadio Maradona di Napoli sarà allestito un maxischermo per vedere la partita in diretta. C’è comunque da sottolineare che la squadra azzurra potrebbe conquistare lo scudetto anche grazie ad una eventuale mancata vittoria della Lazio contro il Sassuolo, match previsto per domani, mercoledì 3 maggio.