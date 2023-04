Scudetto al Napoli? “A Udine festeggiamenti vietati”

La Curva Nord Udinese: “Vietati festeggiamenti dei napoletani”.

Nessuno strappo alla regola per lo scudetto, ormai quasi certo, del Napoli: la Curva Nord Udinese 1896 fa sapere di non voler vedere festeggiamenti in giro. “Non abbiamo mai permesso a juventini, milanisti e interisti di festeggiare nella nostra città – scrivono nelle loro pagine social i tifosi bianconeri -. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi nè tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani”.

E concludono il loro “invito” (già visto peraltro anche a Bergamo, da parte dei tifosi dell’Atalanta, e anche in altre città del Nord) con un “Udine è solo bianconera”.