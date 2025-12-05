Udinese-Napoli partita ad alto rischio, niente biglietti per i tifosi campani

Udinese-Napoli si giocherà a Udine il 14 dicembre.

Il Prefetto di Udine, Domenico Lione, ha disposto con decreto del 5 dicembre 2025 particolari misure di sicurezza in vista della partita tra Udinese e Napoli, valido per il Campionato di Serie A, in programma il 14 dicembre 2025 presso lo Stadio Friuli di Udine.

Secondo quanto stabilito, i biglietti non saranno venduti ai residenti nella Regione Campania. Inoltre, i tagliandi destinati al settore ospiti saranno riservati esclusivamente ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva SSC Napoli residenti in regioni diverse dalla Campania. È stato inoltre vietato il trasferimento dei titoli di ingresso tra persone.

La misura è stata adottata su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha segnalato come l’incontro presenti elevati profili di rischio dal punto di vista della sicurezza.