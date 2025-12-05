Cresce l’e-commerce in Friuli Venezia Giulia: Udine guida l’impennata

E-commerce: i dati sulle consegne in Friuli Venezia Giulia.

L’e-commerce continua a espandersi in Friuli Venezia Giulia, con un aumento significativo dei volumi di consegna di pacchi da parte di Poste Italiane. A guidare la crescita è Udine, con un incremento del 31,8% rispetto all’anno precedente, seguita da Trieste (+24%), Gorizia (+19,5%) e Pordenone (+18,5%). La tendenza all’aumento si conferma anche a livello nazionale: nel terzo trimestre del 2025, la quota di pacchi recapitati dai portalettere ha raggiunto il 45%, registrando una crescita del 5% su base annua.

La rete logistica in FVG

In Friuli Venezia Giulia, le consegne di pacchi e corrispondenza avvengono grazie a 16 centri di distribuzione e a una flotta di 311 veicoli a basse emissioni, affiancati da 63 tricicli e quadricicli elettrici e 70 mezzi ibridi. Questa struttura consente di gestire in modo efficiente l’incremento dei volumi legati all’e-commerce. I cittadini possono inoltre usufruire dei Punto Poste, tra attività commerciali e lockers, che offrono servizi di ritiro e spedizione. Da quest’anno è disponibile anche una app unica per la gestione dei pacchi e di altri servizi postali.