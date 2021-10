Due appuntamenti dell’Andos di Udine per il mese rosa.

Doppio appuntamento per l’ultimo fine settimana del “mese rosa” nel segno della sensibilizzazione contro la neoplasia mammaria. Per il Comitato di Udine dell’Associazione nazionale donne operate al seno, che da oltre 30 anni accompagna nel percorso di cura chi viene colpito da questa malattia fornendo supporto psicologico, economico e informativo, il mese di ottobre è infatti un’occasione importante per promuovere l’attenzione per la prevenzione, anche perché il tumore al seno è quello maggiormente diffuso tra le donne. L’Andos Udine ha quindi organizzato due eventi, per il 29 e il 30 ottobre con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza sui corretti stili di vita e sull’importanza della diagnosi precoce.

Spettacolo al Palamostre.

Venerdì 29 alle 20.45, al Palamostre, ci sarà l’iniziativa “L’arte si tinge di rosa”, una serata di musica e danza assieme agli artisti Gabriele Saro (violinista), Vanessa Battistella (cantante), Armando Battiston (musicista jazz) e ai ballerini del Gruppo scuola di danza Artballetto. Nel corso dell’iniziativa verrà anche presentato il libro “Il fiore della California” di Gianni Borta. Per partecipare è necessario prenotarsi (mandando una mail ad andosudine@gmail.com oppure telefonando allo 0432 600738). La serata sarà anche occasione per raccogliere fondi che serviranno per sostenere le iniziative dell’Andos e la ricerca sul tumore al seno. L’evento è organizzato dall’associazione in collaborazione con l’Unci Udine e Artballetto, con il patrocinio del Comune di Udine e del Club per l’Unesco Udine e il supporto di Banca di Udine, Coveg Istituto Vendite Giudiziarie e Gamma Bar srl.

La camminata lungo le vie di Udine.

Il secondo appuntamento è invece previsto per sabato 30 ottobre, con la Camminata a Udine: la partenza è prevista alle 10 dal padiglione d’ingresso dell’Ospedale di Udine per poi proseguire a piedi lungo viale Volontari della Libertà, via Gemona, via Mercatovecchio, via Vittorio Veneto e arrivare verso le 11 in piazza Duomo, dove, dopo il saluto delle autorità, ci sarà al benedizione da parte di Don Giancarlo Brianti della Parrocchia della Beata Vergine del Carmine. Saranno presenti anche l’Ados di San Daniele del Friuli e le Andos di Tolmezzo, Codroipo, Spilimbergo, Pordenone e Gorizia perché l’intenzione condivisa è di dare il via, grazie alla dottoressa Carla Cedolini, responsabile della Chirurgia Senologica dell’ospedale udinese, ad un progetto di collaborazione tra le associazioni del territorio che si occupano di tumore al seno. L’iniziativa è organizzata dall’Andos cittadina assieme all’Unci di Udine e ha ottenuto il patrocinio della Regione Fvg, dell’AsuFc e di 31 Comuni friulani. A dare la loro adesione, anche il Club per l’Unesco Udine e l’Ana sezione di Udine.

