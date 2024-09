Ultimi lavori in via Battisti a Udine, al via la posa del porfido

Ultimi lavori per via Battisti: da lunedì si inizierà a posare il porfido.

L’Amministrazione comunale si appresta a eseguire i lavori per il completamento di via Battisti. Lunedì 30 settembre la via chiuderà al traffico per gli ultimi interventi, dopo i quali la strada che collega piazza Garibaldi a piazza XX presenterà il manto stradale definitivo.

A partire dall’inizio della prossima settimana infatti su via Battisti sarà posizionato il nuovo porfido, gran parte del quale sarà recuperato da quello rimosso e conservato dall’inizio dei lavori cha ha visto Cafc operare negli scorsi mesi sia sul sistema idrico che su quello fognario, entrambi completamente ristrutturati. La posa del porfido prenderà circa tre settimane di tempo, salvo interruzioni a causa di maltempo che non permetterebbe l’avanzamento dei lavori.

Si inizierà a posare dall’intersezione tra via Battisti e piazza Garibaldi per poi proseguire in direzione di piazza XX settembre. L’obiettivo dell’Amministrazione è permettere in questo modo agli esercenti coinvolti da Ein Prosit di liberare l’area antistante ai locali durante lo svolgimento della manifestazione, prevista dal 17 al 20 di ottobre.

Il programma dei lavori.

Il cronoprogramma dei lavori era stato condiviso l’ultima volta alla fine di luglio durante una riunione che aveva visto sedersi attorno ad un tavolo l’Assessore alla mobilità Ivano Marchiol, i responsabili degli uffici comunali competenti e i commercianti ed esercenti del “ferro di cavallo” descritto da via Poscolle alta, via Canciani, piazza XX Settembre e, appunto, via Battisti.

Secondo il programma condiviso, dopo la riapertura provvisoria di via Battisti dei mesi estivi con il basamento cementizio drenante, è stato deciso di chiudere il lavoro con la posa del porfido al termine di Friuli Doc, per poter utilizzare la strada nuova e finita durante le vacanze natalizie. Sempre in seguito al dialogo con i negozianti a luglio era stato poi deciso di effettuare i prossimi lavori in via Canciani e via Poscolle Alta a partire dal 2025, indicativamente con l’inizio delle opere alla fine di gennaio.