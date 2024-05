L’uomo è rimasto completamente nudo imitando la statua di Ercole.

La notte di Udine è stata scossa da un episodio a dir poco bizzarro, che ha visto protagonista un uomo in Piazza Libertà. L’uomo si è calato i pantaloni rimanendo completamente nudo di fronte alla Loggia del Lionello, uno dei simboli storici e culturali della città.

Non soddisfatto della semplice esibizione, l’uomo ha deciso di aggiungere un tocco teatrale alla sua performance, mettendosi in posa come la statua di Ercole, situata nella stessa piazza. La scena, di per sé surreale, ha attirato l’attenzione dei pochi passanti e dei residenti della zona.